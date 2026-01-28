Pilar Nicolás: "Las visitas guiadas son el primer contacto de los estudiantes con la Universidad de Murcia"

¿Qué le llevó a estudiar Documentación en la Universidad de Murcia?

Fueron tres años de diplomatura en Biblioteconomía y Documentación que recuerdo con mucho cariño. Se me pasaron muy rápido, pero me dio tiempo a disfrutar mucho del ambiente. Siempre he sido una persona muy inquieta y con mucha curiosidad, y coincidió con los inicios de Internet, la irrupción del correo electrónico y las webs. Una información mucho más arcaica, pero a mí siempre me ha fascinado el ámbito de la informática. Poder consultar información desde tu propia casa me parecía algo increíble, ya no te tenías que desplazar a un sitio para consultar una carpeta, y a mí que me encanta leer, y en parte esa es una de las razones por las que estudié Documentación, poder buscar y comprar libros por internet fue un descubrimiento. Puedo decir que estuve en el origen de todo eso. Y eso se sumó a que siempre me ha atraído la cultura y enterarme de las distintas actividades que se realizan. Ambas confluyen en mi día a día en el Servicio de Información Universitario.

¿Cómo ha evolucionado el Servicio de Información Universitario en estos últimos 30 años?

El principal cambio es que dejó de ser un Servicio de Información al Estudiante (SIE) para ampliar sus servicios a toda la comunidad universitaria. Pero sin duda, la llegada de Internet fue un antes y un después. Antes la gente acudía en persona porque tenían mucho interés por informarse. Ahora ese interés se mantiene, pero los medios son diferentes. Pasamos al WhatsApp y a las redes sociales, intentando siempre adaptar nuestro trabajo a las vías de comunicación que la sociedad demanda. Porque es lo que la gente busca ahora, llevamos el mundo entero en el móvil y a través de él intentamos entrar. Y la realidad es que el número de personas a las que podemos llegar a través de estos nuevos canales es muchísimo mayor. Los tiempos van cambiando, y yo creo que no son ni mejores ni peores, simplemente diferentes. Las formas de relacionarse han cambiado, y eso nos facilita mucho el trabajo, porque ahora podemos teletrabajar y atender desde cualquier lado.

Un desarrollo que ha ido de la mano, inevitablemente, del crecimiento de la propia institución académica.

Claro, yo recuerdo cuando era estudiante que contábamos con el COIE y el SIE, pero los servicios que se ofrecen ahora desde la UMU son innumerables. Y no solo es que se hayan creado nuevos servicios, sino que los que ya existían han crecido una barbaridad, como es el caso de Ática, Relaciones Internacionales, Atención a la Diversidad y Voluntariado o el propio SIU. Y eso es algo que se ve en el propio campus, que ha pasado de tener ‘cuatro edificios’ rodeados de campo a convertirse en toda una ciudad.

A los futuros universitarios se les ofrece una charla de orientación acerca de los distintos estudios, la feria de facultades y una ruta por el campus Pilar Nicolás — Técnica de Difusión del SIU

¿Cómo es su día a día en el SIU?

Ahora mismo soy la encargada de programar los contenidos de la página web, las noticias que se publican y los avisos que se mandan. Eso sí, siempre mantenemos reuniones para consensuar esos contenidos; yo soy el brazo ejecutor. Pensando siempre en que es la puerta de entrada para cualquier persona que pueda conocer la Universidad, y creo que el cambio reciente que se ha hecho de la web nos viene muy bien, muy moderno y en línea con la manera de actuar del usuario. También gestiono el canal de WhatsApp de la UMU de Murcia, que surgió casi como una necesidad. Llevábamos tiempo pensando que en la Universidad se mandan demasiados correos electrónicos, pero no toda la gente los llega a leer, y muchos estudiantes en ocasiones utilizan más su correo personal que el universitario. Y con esa tendencia de tener presencia en los canales más utilizados se creó el canal de WhatsApp, que a su vez se divide en tres: uno para estudiantes, otro para el personal docente e investigador y otro para el personal técnico de administración y servicios, y que a cada uno de estos grupos le llegue solo la información que le sea más útil. Tenemos la intención en el futuro de crear canales temáticos, con ese objetivo de segmentar la información.

La semana que viene, los días 3, 4 y 5, se celebraran las visitas guiadas dirigidas a estudiantes de 2º de Bachillerato y 2º curso de Ciclos Formativos de Grado Superior. ¿Cómo afrontan estas jornadas?

Esperamos la participación de más de cien centros educativos, con miles de futuros estudiantes universitarios, a los que se les ofrece una charla de orientación acerca de los distintos estudios, y que tienen la oportunidad de participar en una feria de facultades y una ruta por el campus para que conozcan las instalaciones. Son actividades muy interactivas y en las que se implica un gran número de personal de la comunidad universitaria e incluso estudiantes, con el objetivo de poder transmitir de la mejor manera posible la vida universitaria. La respuesta es muy buena, suelen irse bastante contentos con la experiencia, que al fin y al cabo es el primer contacto con la Universidad, ese que les despierta todo lo que tiene para ofrecerles. Y además les viene muy bien para aplacar un poco esos nervios que suelen aparecer durante las pruebas de acceso a la universidad.