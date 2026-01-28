Nuevo proyecto integral en la carretera de Alcantarilla, que se despedirá del carril bici

Uno de los principales accesos a la ciudad de Murcia tendrá, tras más de dos décadas de espera, un plan de mejora integral que revertirá las últimas obras de movilidad acometidas y recuperará el anterior ancho de la vía.

La carretera de Alcantarilla se despedirá del carril bici, si así lo permite el Ministerio de Transporte, para trasladarlo tanto a la plataforma superior de las vías del tren soterradas como al margen del río, informó este miércoles la vicealcaldesa, Rebeca Pérez, en rueda de prensa.

En esta vía se dan "dificultades de convivencia entre los distintos modos de transporte", lo que deriva en accidentes y quejas vecinales que se remiten al Ayuntamiento tanto de forma directa como a través de los alcaldes pedáneos, explicó la también concejala de Fomento y Patrimonio.

Por ello, se plantea una actuación integral orientada, principalmente, a remediar la falta de anchura de los carriles y mejorar la seguridad vial en la zona, con una dotación económica superior a los 2 millones de euros.

La carretera de Alcantarilla soporta una intensidad media diaria de más de 11.500 vehículos en dirección a Alcantarilla y más de 12.000 en dirección a Murcia, detalló Pérez.

Además, gran parte del tráfico lo componen vehículos pesados. A ello, se suma que esta vía da servicio y acceso a recursos básicos a los más de 70.000 habitantes de la zona, pues la carretera de Alcantarilla permite conectar directamente con Murcia y la autovía a las pedanías de Puebla de Soto, La Raya, Rincón de Seca, Era Alta, Nonduermas y Barriomar, además de servir como uno de los principales accesos desde el municipio de Alcantarilla.

Dos décadas de espera

Ya en 2006 se incluía una partida económica en el Presupuesto municipal para mejorar los accesos a Murcia por las antiguas carreteras de Alicante, El Palmar y Alcantarilla, y cuatro años más tarde se anunció que se convocaría un concurso de ideas para elegir las mejores propuestas.

De hecho, algunos vecinos denuncian que las mejoras anunciadas "llegan 15 años tarde". Además, desde Barriomar piden medidas como evitar los aparcamientos en las aceras y limitar la velocidad de los vehículos en algunos tramos.

A este respecto, la vicealcaldesa detalló a La Opinión que se trata de la primera actuación global en la zona, destinada además a revertir las anteriores obras de movilidad acometidas tras comprobar el Consistorio que no han sido efectivas.

Trabajos

Tras realizar análisis desde octubre, esta vía se erige como "la de mayor prioridad para el Consistorio", detalló, por su parte, el concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz, quien concretó la ejecución y la inversión de los trabajos.

El ámbito de actuación abarca unos 5 kilómetros de longitud en los que se renovará el pavimento, así como las señales horizontales, que están "parcialmente deterioradas" y han perdido capacidad reflectante, explicó el edil del ramo.

Asimismo, el proyecto plantea actuaciones específicas en las zonas más deterioradas y contempla que la vía está frecuentada por tráfico pesado.

También se renovarán todos los elementos dañados o deteriorados y se colocarán de nuevo en el lugar que ocupaban antes del inicio de las obras y se adecuarán los imbornales para evitar acumulaciones de agua.

Cronograma

Los trabajos se dividirán en tres fases para minimizar el impacto de las obras y se habilitarán vías alternativas para facilitar los trayectos.

El primer paso se dará desde la plaza Ingeniero de la Cierva hasta el carril del Chano (1.637 metros). En una segunda fase, se actuará hasta el cruce con las pedanías de La Raya y Nonduermas (1.742 metros). Por último, se llegará hasta llegar al término municipal de Alcantarilla (1.719 metros).

El Ayuntamiento espera iniciar las obras antes de verano

El objetivo del Consistorio es que la primera fase se ponga en marcha "antes de verano", concretó el concejal de Movilidad. Asimismo, Muñoz aseguró que el Ayuntamiento ha realizado el análisis presupuestario para sacar a licitación las tres fases, con una inversión global que alcanza los 2.006.134 euros, unos 700.000 euros para cada una.

La vía ciclista menos usada

En paralelo, el Ayuntamiento solicitará al Ministerio de Transportes la retirada del actual carril bici, que es el menos usado de toda la red ciclable del municipio, informó el edil de Movilidad.

Aunque la actual vía ciclista será suplida por el doble de metros de carriles bici, pues se plantea trasladarla tanto a la zona del soterramiento de las vías del tren como al margen del río.

El carril bici se construyó con fondos europeos, por lo que necesita la aprobación del Ministerio para retirarlo. En este sentido, el edil de Movilidad expresó que el Consistorio confía en que el Ministerio conteste a tiempo para acometer la actuación de forma integral.

Petición reiterada

El anuncio por parte del Ayuntamiento se produjo después de que Vox registrase una moción para el Pleno de este jueves relativa a esta vía. En su petición, los de Abascal proponían trasladar el carril bici al vial de huerta paralelo a la carretera de Alcantarilla y cumplir con el ancho mínimo de carril para disminuir los accidentes en la zona.

Aunque esta es una de las reiteradas peticiones por parte de los grupos de la oposición. De hecho, el PSOE también ha llevado al Pleno municipal en reiteradas ocasiones peticiones de mejora en la carretera de Alcantarilla.