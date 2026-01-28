La nueva ordenanza de terrazas de Murcia termina en los tribunales

La nueva ordenanza que regula la actividad de las terrazas en el municipio de Murcia sufre un revés judicial. La asociación No Más Ruido ha llevado la norma al tribunal contencioso-administrativo y presentará una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia el mes que viene para pedir la anulación de la ordenanza al completo, declaró a esta redacción el presidente de la asociación, Pedro Pérez.

El principal motivo para pedir la anulación de la ordenanza es que esta no contempla las terrazas como una fuente de ruido, a pesar de que el mapa del ruido del ocio las situó como la principal causa, explicó el presidente de No Más Ruido.

Para Pérez, la norma debería haber sido objeto de un estudio medioambiental para determinar las condiciones para el desarrollo de la actividad en las terrazas. Pero "no constan informes de servicios municipales, salvo del servicio de calidad urbana, que es el que tiene las competencias en terrazas", detalló.

"Sin control ni restricción"

La norma "no establece ningún tipo de control ni restricción, por ejemplo, en cuanto al número de terrazas que puede haber", lamentó Pérez. Salvo los 1.8 metros de itinerario peatonal accesible, que deben discurrir paralelos a los edificios, el resto de espacio de la vía pública queda "a disposición de las terrazas", matizó.

En este sentido, señaló que otras ordenanzas de este tipo, como es el caso de la de Madrid, establecen porcentajes sobre el espacio de plazas y aceras que pueden ocupar las terrazas de los establecimientos.

De hecho, el Tribunal Superior de Justicia ya anuló la primera ordenanza municipal de terrazas en Madrid, precisamente, por carecer de las medidas necesarias en materia medioambiental, que es lo que denuncia No Más Ruido sobre la norma murciana.

Riesgo de atropello

Otra cuestión "muy peligrosa" a juicio de Pérez es que han habilitado la instalación de mesas altas en calles de uso mixto del casco histórico de la ciudad, vías que apenas cumplen con la anchura mínima que se debe dejar para el paso de vehículos de emergencias, de 3.5 metros.

"Si el espacio transitable por los peatones es el mismo por el que circulan los coches, es peligroso, sobre todo para las personas con problemas de movilidad reducida", explicó Pérez.

A este respecto, el presidente de No Más Ruido agregó que, en cuanto a la necesidad de dejar paso a los vehículos de emergencias, la ordenanza "solo indica el espacio que se debe dejar libre", pero no contempla casos específicos, como, por ejemplo, que las terrazas ubicadas en esquinas de calles permitan a los vehículos realizar maniobras de giro.

Ahora, No Más Ruido tiene hasta mediados de febrero para presentar la demanda en la que detallará los motivos por lo que pide su anulación y, por su parte, el Ayuntamiento acordó, en la comisión de fomento, movilidad, gestión económica y asuntos generales celebrada este lunes, compadecer ante la sala número 1 de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia.

Antecedentes

"En su momento, ya presentamos alegaciones a la ordenanza. Pero ni siquiera nos han dado respuesta", aseguró Pérez, a pesar de que el Ayuntamiento debería haber realizado un informe en el que detallase el análisis de las alegaciones y enviar una respuesta a las entidades y personas que las presentaron en un plazo máximo de tres meses.

Asimismo, el presidente de No Más Ruido detalló que el problema de convivencia vecinal con las terrazas no se da solo en el centro y que los últimos usuarios atendidos por la asociación residen fuera del núcleo urbano e incluso atendieron hace poco un caso en Puente Tocinos.

El Ayuntamiento apuesta por equilibrar terrazas y descanso vecinal

El Ayuntamiento de Murcia ha defendido la nueva ordenanza reguladora de terrazas como una herramienta destinada a reforzar el equilibrio entre el desarrollo económico y hostelero y el derecho al descanso de los vecinos. Desde el Consistorio subrayan que el texto se ha elaborado con todas las garantías, tras someterse a consultas previas y a un periodo de alegaciones y exposición pública, y apoyado en criterios técnicos y jurídicos.

La institución municipal destaca que la normativa introduce mejoras sustanciales respecto a la situación actual, especialmente en materia de accesibilidad, descanso vecinal y ordenación del espacio público. Entre las principales novedades figura la regulación de terrazas en azoteas o rooftops, una medida que, según el Ayuntamiento, sitúa a Murcia a la vanguardia a nivel nacional, al tiempo que se preserva la estética urbana y el respeto a los entornos protegidos de la ciudad.

Desde el Gobierno local se insiste en que la ordenanza busca conjugar los intereses de todas las partes implicadas, garantizando tanto la actividad económica como la convivencia ciudadana. En este sentido, recuerdan que el pasado 12 de enero el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia falló a favor del Ayuntamiento en un recurso relacionado con las barras instaladas durante las Fiestas de Primavera, avalando la adopción de medidas correctoras orientadas a compatibilizar el ocio con el descanso vecinal.

Mejora de la accesibilidad

Según el consistorio, uno de los ejes fundamentales de la nueva regulación es la mejora de la accesibilidad. La ordenanza amplía el espacio mínimo que debe quedar libre para el tránsito peatonal y fija nuevas dimensiones para las aceras en las que se puedan autorizar terrazas. Así, no se permitirán nuevas instalaciones en aceras con una anchura inferior a 3,5 metros y se deberá garantizar un paso libre mínimo de 1,80 metros, lo que supone un aumento respecto a la normativa anterior. Además, se asegura el acceso de vehículos de emergencia, el respeto a los vados y la liberación de las bandas táctiles destinadas a personas con discapacidad visual.

La ordenanza exige que el mobiliario sea homogéneo en cada terraza

La normativa también introduce cambios en los horarios de funcionamiento de las terrazas con el objetivo de proteger el descanso de los vecinos. Se permitirá su apertura desde las 7:30 horas para atender el servicio de desayunos, mientras que el cierre se adelanta media hora, fijándose a las 00:30, con una ampliación de media hora adicional los viernes, sábados y vísperas de festivo.

Noticias relacionadas

Por último, la ordenanza presta especial atención a la mejora del paisaje urbano y la estética de las terrazas, especialmente en zonas protegidas como el entorno PECHA. El texto establece criterios de uniformidad y condiciones estéticas comunes para los establecimientos de un mismo entorno, regula las dimensiones máximas de los rótulos y exige que el mobiliario sea homogéneo en cada terraza. Asimismo, se sustituirán los antiguos veladores por sombrillas, que deberán retirarse completamente al cierre del local, dejando la vía pública libre de obstáculos.