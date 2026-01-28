Adiós a los cactus de Oppenheim que adornaban la rotonda de La Opinión de Murcia

El último de los cactus de Oppenheim ya ha sido retirado de la rotonda de La Opinión. Las seis esculturas del artista Dennis Oppenheim, que vestían la entrada norte a Murcia, ya no se encuentran en la famosa plaza, unas piezas que fueron instaladas en el año 2007.

Como este diario adelantó la semana pasada, los icónicos cactus de Ronda Norte se despiden, temporalmente, del que fue su hogar durante 19 años. Un cambio necesario, puesto que como pasa periódicamente, las piezas necesitan pasar por el 'taller'. Las obras fueron retiradas de forma completa este miércoles, pero regresarán cuando los trabajos de restauración finalicen.

Una restauración documental de los cactus

El proceso de restauración quedará registrado en un documental y se creará un plan de actuaciones para asegurar el mantenimiento del grupo escultórico Cactus Garden, según explicaron fuentes del Ayuntamiento a este periódico.

El objetivo del Consistorio es "garantizar la conservación de las esculturas a largo plazo y facilitar que murcianos y visitantes transiten esta obra, que fue concebida por su artista para ser vivida en proximidad", detallaron. De acuerdo con el testimonio del artista, la idea era planificar la obra pensando en que la rotonda terminaría siendo accesible y peatonal, al estilo de la Plaza Circular.

Cómo será el proceso de restauración

Las esculturas, de entre 3 y 4 metros de altura y realizadas en acero galvanizado y polímeros coloreados, fueron trasladadas al taller, donde se prestará especial atención a los mecanismos de giro.

Así, la restauración en taller abordará la limpieza del acero galvanizado, reintegraciones y sellados y la estabilización y protección de los polímeros. En cuanto a los mecanismos de giro, se desmontarán, ajustarán y calibrarán, con pruebas funcionales antes de su retorno a la rotonda de La Opinión.

Además, todo el proceso quedará documentado a través de un reportaje fotográfico, así como partes de condición y una memoria técnica final. Por último, se establecerá un plan de mantenimiento periódico que garantice inspecciones, limpieza y revisión de uniones y sistemas de giro.