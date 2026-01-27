Las pedanías de Murcia, dos años a la espera del contrato de mantenimiento viario, denuncia el PSOE

El PSOE pide actuaciones urgentes para reparar socavones en las pedanías de Murcia, que esperan la adjudicación y puesta en marcha del nuevo contrato de mantenimiento viario "anunciado reiteradamente por el PP de La Glorieta desde el inicio del mandato en 2023", detallan los socialistas en un comunicado.

En respuesta, el PP señala que, en el Presupuesto municipal, las pedanías reciben 11,7 millones, "una cifra sin precedentes en la historia del municipio", y resaltan que "está culminando el contrato de mantenimiento de la vía pública más ambicioso jamás impulsado en las pedanías".

Además, el equipo de Gobierno local señala que en los últimos años ha dado respuesta a demandas vecinales históricas, como el proyecto de reparación en la avenida Reino de Murcia de Zarandona, en la calle Rey Lobo y en el tramo del camino Mundo Nuevo de Monteagudo, en el carril Balibrea en Algezares y en la carretera de Corvera en Baños y Mendigo, entre otras iniciativas.

Denuncia

La concejala socialista Carmen Fructuoso defenderá en el Pleno de este jueves una moción para exigir al Gobierno local actuaciones urgentes en las pedanías del municipio ante "los continuos retrasos en la puesta en marcha del contrato de mantenimiento de la vía pública", que salió a licitación por un importe de 2.520.000 euros anuales por un plazo de dos años.

El acuerdo, que el Ayuntamiento esperaba poner a en marcha en enero, recibió un total de 86 ofertas para los seis lotes en los que se divide, según anunció el Ayuntamiento en un comunicado difundido a principios de mes.

Moción

En su moción, Fructuoso solicita que se dote a las concejalías competentes y a las Juntas Municipales de los recursos económicos, técnicos y humanos necesarios para intervenir con rapidez ante la aparición de desperfectos en la vía pública.

Asimismo, la iniciativa de los socialistas defiende la necesidad de establecer plazos máximos de actuación, sobre todo en los casos que entrañen peligro para la seguridad, y de informar periódicamente tanto al Pleno como a las Juntas Municipales del estado de las incidencias y de las actuaciones realizadas, con el objetivo de fomentar la transparencia y el control de la gestión.

Situación "crónica"

“La situación se ha ido cronificando y las quejas vecinales no han dejado de crecer”, denuncia la edil del PSOE, quien advierte que “existe una sensación generalizada de abandono, desprotección y desigualdad entre los vecinos y vecinas de pedanías”.

La concejala recuerda también que el contrato de mantenimiento fue anunciado por el PP como una solución integral en 2023, pero no se licitó hasta finales de 2025 y, según las previsiones del equipo de Gobierno, no estará operativo hasta abril o mayo, "a apenas un año del final del mandato", apostillan los socialistas en el comunicado.

“La presencia constante de baches, hundimientos y socavones no solo genera molestias diarias, sino que representa un riesgo evidente para la seguridad de conductores, peatones y ciclistas”, señala Fructuoso, quien recuerda también que hace solo unos meses se produjo un accidente grave en la pedanía de Cobatillas que le costó la vida a un ciclista.