La ONCE reparte 525.000 euros en Puente Tocinos

La ONCE ha repartido un total de 525.000 euros en la pedanía murciana de Puente Tocinos en el sorteo celebrado el 26 de enero de 2026.

La agente vendedora de la ONCE en Murcia, Antonia López Caravaca, ha sido la encargada de llevar la suerte a la localidad, al vender 15 cupones premiados a las cinco cifras, dotados con 35.000 euros cada uno. La venta se realizó desde su punto de venta situado en la Calle Mayor nº 93, con referencia panadería La Colegiala, en Puente Tocinos.

Con este premio, la ONCE vuelve a repartir ilusión y fortuna en la Región de Murcia, reafirmando su compromiso social y su cercanía con los ciudadanos a través de la labor diaria de sus agentes vendedores.