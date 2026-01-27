Murcia vive un 'éxodo' urbano: así ha cambiado la población en barrios y pedanías

Las pedanías de Murcia aglutinan ya al 71 por ciento de la población del municipio, y las más rurales y alejadas del centro consolidan su crecimiento en los últimos años, frente a la bajada de habitantes que pueblan los barrios más céntricos de la capital de la Región.

El municipio suma en total 479.491 habitantes, 4.657 personas más que en 2024, según el balance que hizo este lunes el concejal de Pedanías y Vertebración Territorial, Marco Antonio Fernández. Aunque el aumento se debe únicamente a los nuevos empadronamientos que se han producido en las pedanías.

Por el contrario, los barrios del centro más poblados han perdido 387 habitantes respecto a 2024.

Despoblación en el centro

Los barrios más poblados siguen siendo El Carmen (20.599), Vistalegre (13.549), Infante Don Juan Manuel (12.153), y Santa María de Gracia (12.041), aunque todos ellos han experimentado un descenso de población. El Carmen registra 170 empadronados menos; Santa María de Gracia, 145; Infante Don Juan Manuel, 114; y, Vistalegre, 79. Aunque también ha visto reducida su población La Flota, con 90 habitantes menos.

Por contra, San Nicolás ha ganado 46 vecinos y cuenta ya con 3.384 empadronamientos. También el barrio de Santa Catalina, uno de los más pequeños, representa una de las subidas más significativas, con un 2 por ciento más gracias a la llegada de 40 nuevos habitantes, lo que deja la cifra global en 1.554.

También aumentan su población La Paz, con 31 habitantes más y un total de 4.674; San Juan, con 31 más y 5.264 en total; y San Andrés, con 18 más y 2.199 en total.

Crecen las pedanías rurales

El principal crecimiento poblacional se ha experimentado en las pedanías más rurales y alejadas del núcleo urbano, como es el caso de Cañadas de San Pedro, Baños y Mendigo, Gea y Truyols, Avileses y Sucina, entre otras.

Algunas de estas localidades han registrado incrementos del 15 por ciento en los últimos dos años, detalló el edil del ramo.

Además, cabe resaltar que las pedanías del campo de Murcia son las que más habitantes extranjeros aglutinan frente a españoles: en Jerónimo y Avileses los extranjeros representan el 56,64 por ciento de su población total, en Baños y Mendigo casi el 55,56 por ciento, y en Gea y Truyols en 51,62 por ciento.

Cañadas de San Pedro encabeza el crecimiento poblacional al sumar 54 habitantes en 2025, lo que deja el total en 528, un aumento del 11,39 por ciento.

encabeza el crecimiento poblacional al sumar 54 habitantes en 2025, lo que deja el total en 528, un aumento del 11,39 por ciento. Le sigue Gea y Truyols, que incrementa un 7,27 por ciento su población al registrar 118 nuevos habitantes y alcanzar los 1.742.

que incrementa un 7,27 por ciento su población al registrar 118 nuevos habitantes y alcanzar los 1.742. Baños y Mendigo consigue 70 habitantes más que en 2024 y se sitúa en 1206, un aumento porcentual del 6,16 por ciento.

consigue 70 habitantes más que en 2024 y se sitúa en 1206, un aumento porcentual del 6,16 por ciento. Y Jerónimo y Avileses consigue, al igual que Gea y Truyols, 118 habitantes más, lo que refleja un incremento del 5,92 por ciento y deja la cifra global en 2.110.

consigue, al igual que Gea y Truyols, 118 habitantes más, lo que refleja un incremento del 5,92 por ciento y deja la cifra global en 2.110. Valladolises, por su parte, registra un aumento del 5,24 por ciento, con 40 habitantes más y 804 en total.

Cinco pueblos pierden habitantes

Por otro lado, solo cinco pedanías de Murcia han registrado menos habitantes que en 2024. La pérdida más pequeña es la de Llano de Brujas, que cuenta con dos habitantes menos y se sitúa en 5.878, seguida de la de Puente Tocinos, que pierde 4 vecinos y se sitúa en 16.976.

Con 8 habitantes menos, Zeneta se sitúa en 1.959 habitantes; El Puntal, con 20 menos, en 7.457; y, Barqueros, con 21 menos, en 1.061.

Las pedanías más pobladas

A pesar del incremento en las pedanías rurales, El Palmar se mantiene como la pedanía más poblada de Murcia, con 25.339 personas empadronadas.

Aunque el mayor aumento se ha experimentado en Santiago y Zaraiche, donde se produjeron 426 nuevos empadronamientos y la población total es de 12.326. Le siguen El Palmar, que consiguió 368 nuevos vecinos, y Cabezo de Torres, con 235 habitantes más que dejan la cifra global en 14.350.

También aumentan en 229 habitantes Sangonera La Verde, que reúne a 12.726 vecinos, y en 227 Sangonera La Seca, con 6.520 personas empadronadas.