Las movilizaciones ciudadanas contra las inundaciones dan sus frutos en el Ayuntamiento de Murcia

Las movilizaciones ciudadanas que pedían la limpieza de la rambla del Garruchal han dado sus frutos en las instituciones con una reunión celebrada entre varios concejales del Ayuntamiento de Murcia y distintas entidades vecinales y sociales de las pedanías afectadas por las inundaciones que se producen tras los episodios intensos de lluvias.

Durante el encuentro, el Consistorio murciano se comprometió a la limpieza de los tramos de rambla que le corresponden y a enviar una solicitud a la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) para coordinar los trabajos.

Además, se creará una mesa de seguimiento con las entidades presentes en la reunión: la asociación de vecinos San Blas, El Secano y Montegrande; el colectivo Bicihuerta; y las dos plataformas de afectados por la Rambla del Garruchal.

También los alcaldes pedáneos de Torreagüera y Beniaján acudieron a la cita, celebrada este lunes a las 13.30 horas con la presencia de la vicealcaldesa, Rebeca Pérez, y los concejales de Urbanismo, Huerta y Medio Ambiente, Antonio Navarro; Pedanías y Vertebración Territorial, Marco Antonio Fernández; y Seguridad Ciudadana y Emergencias, Fulgencio Perona.

Ahora, el Ayuntamiento coordinará los trabajos a realizar con la CHS y, después, se volverá a reunir con estos colectivos.

Cronograma de actuaciones

En cuanto al cronograma de actuaciones fijado, el primer paso será la limpieza del tramo de la rambla desde la carretera de Beniaján hasta el camino Antolinos en Torreagüera. En una segunda fase, se limpiará desde el carril Antolinos hasta vereda de Torreagüera.

Los gastos derivados de las actuaciones correrán a cargo del Ayuntamiento, que se reunirá con la CHS para establecer las competencias de cada administración.

Asimismo, se ha solicitado que la CHS defina el cauce de la rambla aguas abajo tras el nuevo puente de Torreagüera, pues parte del mismo ahora está invadido por plantaciones y vegetación.

Por último, las entidades vecinales solicitaro que se aseguren los márgenes de la rambla a la altura de la urbanización Monteazahar, y queda pendiente deternminar si es necesaria la limpieza aguas arriba del puente, como reivindicaron los colectivos, aunque esta labor depende del estado de la rambla aguas abajo.