Las Fortalezas del Rey Lobo acogen más de 140 actividades gratis en 2026

El entorno de las Fortalezas del Rey Lobo de Murcia estrena este año una programación con más de 140 actividades repartidas a lo largo del año en enclaves como el Castillejo, el Castillo de Monteagudo, el Castillo de Larache y el de Cabezo de Torres.

El concejal de Pedanías y Vertebración Territorial, Marco Antonio Fernández, presentó este martes el calendario de actividades gratuitas previstas hasta diciembre de 2026, con novedades como un torneo de ajedrez, un concurso de pintura rápida y la presentación del primer libro monográfico sobre el Castillo de Monteagudo.

A las novedades se unen las actividades ya habituales, como rutas guiadas por especialistas; visitas teatralizadas; conciertos; exhibición de armas medievales; muestra de aves rapaces; talleres diversos para todas las edades.

Además, en esta programación se consolidan en el calendario cuatro visitas, gracias a las cuales más de 15.000 personas visitaron este sitio histórico en 2025.

Asimismo, con las actividades escolares más de 1.150 alumnos de colegios murcianos visitarán el enclave y a esta programación se añade el programa educativo para escolares, dependiente de la Concejalía de Educación y Atención a la Ciudadanía, gracias al cual 29 coles e institutos visitan el entorno los martes y jueves hasta el mes de mayo.

Marco Antonio Fernández resaltó durante la presentación que "esta primera programación anual convierte el patrimonio en una experiencia viva, capaz de conectar pasado y presente de una forma cercana y accesible tanto para los murcianos como para quienes nos visitan. Un calendario de actividades que favorece la proyección cultural y turística de estos enclaves, además de reforzar su papel como elemento clave de la identidad histórica de Murcia".

Programación

Torneo de ajedrez

El entorno de Monteagudo acogerá el próximo 18 de abril el primer torneo abierto de ajedrez, con distintas categorías por edades, y en un espacio abierto de juego para participantes y visitantes.

Paralelamente, habrá actividades como un taller artesanal de piezas de ajedrez y cuentacuentos ambientados en la Edad Media.

Concurso de pintura rápida

El primer concurso de pintura rápida se celebrará durante el mes de mayo de 2026 y permitirá a los participantes plasmar, en un tiempo limitado, su visión artística de enclaves emblemáticos vinculados a las fortificaciones del Rey Lobo.

La actividad se desarrollará al aire libre y, posteriormente, se realizará una exposición temporal, con las obras seleccionadas, en el centro de visitantes de Monteagudo.

Primer libro monográfico sobre el Castillo de Monteagudo

El Castillejos será el escenario de la presentación del libro 'El Castillo de Monteagudo. Una Fortaleza de vanguardia en la Vega de Murcia' del Doctor en Historia José Antonio Zapata Parra. En él se hace un exhaustivo estudio de las publicaciones y trabajos de investigación precedentes.

Visitas teatralizadas

El concejal de Pedanías y Vertebración Territorial, Marco Antonio Fernández, ha presentado la programación acompañado además de algunos de los personajes de la corte del emir Ibn Mardanís, como el músico al Hasib al Mursí; Alí ibn Arabí, lugarteniente de confianza del emir y una bailarina, integrantes de las visitas teatralizadas.

Para este año 2026, se programan de nuevo un domingo al mes, salvo el mes de agosto, por lo que murcianos y visitantes podrán disfrutar de esta ruta teatralizada por el Palacio Ibn Mardanís hasta diciembre.

Yoga

Una de las actividades más solicitadas y que todos los meses cuelga el cartel de completo es el taller de ‘Yoga y Meditación en Movimiento en las Fortalezas del Rey Lobo', por lo que en 2026 se incrementan el número de talleres y se realizarán hasta dos sesiones en algunos meses de este año, alcanzando un total de 15.

Las convocatorias, que se irán publicando en la página eventos.murcia.es para su inscripción, son: el 31 de enero; 15 febrero; días 1 y 22 de marzo; 5 y 19 de abril; 10 y 24 de mayo; 14 junio; 4 de julio; 6 septiembre; 4 de octubre; 8 de noviembre; y 13 de diciembre.

Visitas guiadas y carreras

De enero a diciembre, salvo el mes de agosto, todos los sábados se programan las visitas guiadas que recorren primero el Centro de Visitantes San Cayetano para contextualizar el recorrido posterior al Palacio Ibn Mardanís, tras realizar paradas por los caminos de huerta que dan vida a este espacio declarado Bien de Interés Cultural.

En abril se celebrará la VI Carrera Popular Tres Castillos Monteagudo, aunando deporte, con historia y patrimonio cultural.

Día Internacional de los Museos

Con motivo del Día Internacional de los Museos el Palacio Ibn Mardanís volverá a abrir sus puertas con actividades organizadas para todas las edades y todos los públicos el sábado 16 de mayo. Para esta jornada está previsto la realización de talleres infantiles, cetrería, y exhibición de armas medievales, para que los asistentes disfruten de una jornada única.

Atardeceres desde el mirador del Castillejo

En junio regresa la segunda edición del ciclo de conciertos 'Las Noches en el Palacio de Ibn Mardanís', que contará con artistas consagrados a nivel nacional como Emilio Villalba & Sara Marina o Ensemble Alfonsí.

A lo largo de este mes de junio la VI edición de la experiencia cultural 'Noche Andalusí', una ruta guiada y teatralizada al atardecer que permitirá a los participantes viajar en el tiempo hasta el siglo XII y adentrarse en la corte del legendario Ibn Mardanis, conocido como el Rey Lobo.

Festival de folklore

La segunda edición del festval nacional de folklore se celebrará en la explanada situada a los pies del Castillo de Monteagudo. Enmarcado dentro de la Semana Cultural de la peña huertana El Candil de Monteagudo, el festival reunirá a grupos de diferentes regiones de España, junto a agrupaciones infantiles y locales.

Para cerrar la programación, en noviembre se realizará una jornada de buenas prácticas en el marco del Plan Nacional de Arquitectura Defensiva sobre Las Fortalezas del Rey Lobo, en colaboración con el Ministerio de Cultura y con la participación de expertos implicados en intervenciones destinadas a la investigación, conservación, restauración, gestión y puesta en valor del Conjunto Patrimonial de las Fortalezas del Rey Lobo.