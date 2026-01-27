Uno de los carnavales más antiguos de Murcia estrena el 'Bingo Drag Queen'

El carnaval de Llano de Brujas, uno de los más antiguos del municipio de Murcia, reúne en la edición de este año sus actos más tradicionales, como el Desfile de Harapos y la Quema de la Bruja Salá, con un evento que celebra por primera vez: el Bingo Drag Queen XXL que, conducido por Lolita Versace, contará con figuras del panorama drag nacional, regional y local y será la antesala del Baile de Pujas en el centro de mayores de la pedaníA.a

Los festejos arrancarán el viernes 13 con la ofrenda floral a San Pedro, el encendido de la iluminación especial de carnaval y el inicio oficial de la fiesta con el cortejo de Doña Cuaresma y el pregón inaugural, momento que marcará el comienzo de diez días de actividades en la pedanía que desgranó este martes en rueda de prensa el concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés.

El día de San Valentín se desarrollará la ruta de la tapa y el cóctel, con comparsas para animar el ambiente y premios para quienes participen en la votación. Y, al día siguiente, el Desfile de Harapos desplegará una batalla de harina y confeti en las calles de la localidad murciana.

La Suelta y el Desfile de las Almas en Pena se celebrará el lunes, 16 de febrero, y el martes será el momento de los más pequeños con el desfile infantil. Además del Bingo Drag Queen XXL, este año se incorporarán otras novedades a la celebración, como la actuación de la chirigota de Beniaján, que tendrá lugar el jueves 19 de febrero a las 21 horas en la plaza de la Alcaldía.

El viernes llegará el turno del desfile informal y de comparsas foráneas y el sábado se estrenará el Bingo Drag Queen XXL, también en la plaza de la Alcaldía a partir de las 17:30 horas, seguido por la noche de Baile de Pujas, la fiesta de carnaval del centro de mayores.

Para concluir los festejos, el día grande del carnaval será el 22 de febrero, con el gran desfile de carnaval de Piñata, la lectura del Bastonero y el espectáculo de la Quema de la Bruja Salá.

Programación

Viernes 13 de febrero

18:00 h. Ofrenda floral a nuestro Patrón San Pedro. Recorrido: salida desde Plaza Ángel García Lidón, C/ Obispo Don Javier Azagra, C/ Saladares, C/ Miguel de Cervantes y final en Plaza de San Pedro.

19:00 h. C/ Mayor. Encendido de la iluminación especial de Carnaval. Fuegos artificiales de inicio del Carnaval 2026.

20:00 h. Plaza de la Iglesia. Fiesta Chupinazo de inicio de Carnaval. Animación con charanga. Invitación a cerveza a todos los asistentes. Palomitas para todos los niños y niñas con animación de muñecos infantiles.

21:30 h. Cortejo de Doña Cuaresma. Desfile ritual de Doña Cuaresma para el inicio del Carnaval. A su llegada a la altura de la Plaza de la Iglesia se incorporará el pasacalles de los carnavaleros al desfile. Recorrido: salida Plaza de San Pedro, C/ Miguel de Cervantes, C/ Mayor, Vereda de la Cruz, C/ Mariano Caballero, Plaza de la Iglesia, C/ Mayor, Av. Silva Muñoz, C/ Saladares, C/ José González Valentín y final en Plaza de la Alcaldía.

21:30 h. Pasacalles de los Personajes del Carnaval. Los Personajes del Carnaval acompañados de todas las comparsas y una batucada saldrán en pasacalles para el pregón del Carnaval. A continuación del Cortejo de Doña Cuaresma. Recorrido: salida Plaza de la Iglesia, C/ Mayor, Av. Silva Muñoz, C/ Saladares, C/ José González Valentín y final en Plaza de la Alcaldía.

22:00 h. Plaza de la Alcaldía (Carpa del Carnaval). Gala del Pregón del Carnaval.

Presentado por: Ali Tana.

Batalla entre Doña Cuaresma y Don Carnal.

Pregón del Carnaval a cargo de la Comparsa Pati Pami.

Lectura del Prospecto de la Bruja Salá a cargo del Brujo 2026: Manuel de la Vega.

Fiesta DJ Show Báilalo, animación con gogós y muchas sorpresas. Acceso con invitación. Aforo limitado. Solicitud de invitaciones en la Asociación de Carnaval o en Cafetería Evolution 2.0.

Sábado 14 de febrero

De 12:00 h. a 15:00 h. Ruta de la tapa y el cóctel: Carnabar. Animación con comparsas por todos los establecimientos colaboradores. Vota por tu tapa favorita y entra en el sorteo de un gran regalo.

Caña + tapa: 3 €.

A partir de las 16:00 h. Tardeo carnavalero en Cafetería Evolution 2.0.

Domingo 15 de febrero

12:00 h. Desfile de Harapos. Vístete de Harapo y ven con nosotros a sumergirte en una batalla de harina y confeti. Premios a los mejores disfraces de harapos, individual y grupal.

Recorrido: salida Plaza de la Alcaldía, Calle José González Valentín, Calle Saladares, Calle Miguel de Cervantes, Calle Mayor, Avenida Silva Muñoz, Calle Reina Sofía y final en Plaza Ángel García Lidón. Tras el desfile, en Plaza Ángel García Lidón, por tan solo 3,5 €, podrás disfrutar de una paella gigante. Venta de tickets: Librería La Bardiza y Cafetería Evolution 2.0.

16:00 h. Cafetería Evolution 2.0. Fiesta del Bastonero. Animación con DJ.

Lunes 16 de febrero

18:00 h. Suelta de las Almas en Pena por las calles y establecimientos de nuestro pueblo.

20:00 h. Desfile de las Almas en Pena. Recorrido: salida Plaza de San Pedro, Calle Miguel de Cervantes, Calle Saladares, Calle José González Valentín, Calle Juan XXIII, Calle Miguel de Cervantes, Calle Mayor, Avenida Silva Muñoz, Calle del Cementerio y final en la puerta del Cementerio.

Martes 17 de febrero

18:00 h. Desfile infantil de Carnaval. Recorrido: salida Plaza de la Iglesia, Calle Mariano Caballero, Vereda de la Cruz, Calle Mayor, Calle José González Valentín y final en Plaza de la Alcaldía. Al finalizar, gran batalla de confeti, regalos para todos los niños y niñas y actuación infantil en la Plaza de la Alcaldía (Carpa del Carnaval).

Jueves 19 de febrero

21:00 h. Plaza de la Alcaldía (Carpa de Carnaval). Actuación de la Chirigota de Beniaján. Invitación a todos los asistentes a Lechanis, bebida típica del carnaval salareño. Colaboración: 5 €. Aforo limitado. Venta de entradas: Librería La Bardiza.

Viernes 20 de febrero

21:00 h. Gran Desfile de Carnaval de Comparsas Foráneas y desfile informal de Carnaval de las comparsas locales. Monta tu peña o comparsa con amigos o familiares y desfila con nosotros en el carnaval informal. Apúntate llamando al 695 98 43 70.

Recorrido: salida Vereda de las Zapatas, Calle Mariano Caballero, Vereda de la Cruz, Calle Mayor, Calle José González Valentín y final en cruce con Calle Saladares.

23:00 h. Plaza de la Alcaldía (Carpa del Carnaval). Fiesta de disfraces Baile de Piñata. Sesión musical con DJs. Premios a los mejores disfraces individual y grupal. Acceso con invitación. Aforo limitado. Solicita tu invitación en la Asociación de Carnaval o en Cafetería Evolution 2.0. Colabora: Cafetería Evolution 2.0.

Sábado 21 de febrero

17:30 h. Plaza de la Alcaldía (Carpa de Carnaval). Fiesta Bingo Drag Queen XXL: DIVAS & REINAS. Ven a disfrutar de un bingo muy loco y divertido, en compañía de la Drag Nacional PINK CHADORA, de nuestra Drag murciana internacional DRAG LIAK, de nuestras drag locales LADY MORGANA y MISS MEFERINA y de nuestra Reina Drag del Carnaval 2026 PENNY RABBIT. Todo ello conducido por la reina de ceremonias LOLITA VERSACE. Gogós en directo y mucha música para pasar un tardeo muy carnavalero.

Venta de entradas en la web: www.fourvenues.com/fashion-events y físicas en Cafetería Evolution 2.0 y Librería La Bardiza. Precio 10€ anticipada y 20€ en taquilla. Una vez finalizado el evento la entrada a la carpa costará 2€. Venta de entradas en taquilla.

21:30 h. Centro Social de Mayores. Baile de Pujas, fiesta de carnaval del centro de mayores. Premios a los mejores disfraces. Animación con una comparsa.

Domingo 22 de febrero

15:30 h. Recogida de personajes del Chulo del Carnaval, acompañados de una batucada, para dirigirse a la salida del desfile.

16:30 h. Gran Desfile de Carnaval de Piñata. A la llegada de la cabecera a la altura de la Plaza de la Iglesia, Lectura del Bastonero y gran tronaera multicolor de fuegos artificiales.

Recorrido: Salida Vereda de Casanova, Calle Mayor, Vereda de la Cruz y Calle Mariano Caballero con final con confluencia Calle Poeta Sánchez Bautista.

Venta de sillas: 3,5€ anticipada en Librería La Bardiza y 5€ in situ.

20:30 h. Aprox. Plaza Ángel García Lidón (detrás del centro de salud), esquina Av. Río Segura, Calle Reina Sofía. Espectáculo de la Quema de la Bruja Salá. Gran Castillo de Fuegos Artificiales. Entrega de premios y recogida de las cenizas de la Bruja Salá.