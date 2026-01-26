Tráfico
Estas son las ubicaciones donde se instalarán los radares esta semana en Murcia
Consulta las vías en las que se colocarán los controles de velocidad móviles durante los próximos días
La Policía Local de Murcia ha publicado la relación de vías en las que se colocarán los controles de velocidad móviles durante los próximos días, dentro de su estrategia habitual para mejorar la seguridad vial y reducir la siniestralidad en el municipio.
Estos operativos, que se distribuyen por distintas pedanías y zonas de gran afluencia de tráfico, buscan concienciar a los conductores sobre la importancia de respetar los límites de velocidad y mantener una conducción prudente, especialmente en tramos donde se registran incidencias frecuentes o existe presencia de vecinos y comercios.
Los radares se instalarán tanto en avenidas principales como en calles de paso habitual hacia las pedanías, abarcando zonas como Patiño, Cabezo de Torres, Churra o Los Dolores.
Desde el cuerpo policial recuerdan que estas actuaciones no solo tienen un carácter sancionador, sino también preventivo, ya que la publicación semanal de los puntos de control persigue que los conductores adopten hábitos de circulación más seguros.
A continuación, se detallan todas las ubicaciones previstas para esta semana:
- Avda. Juan de Borbón, Santiago Zaraiche
- Ctra. de Churra, Santiago Zaraiche
- Ctra. auxiliar A-30 (Makro Patiño)
- Vereda del Catalán, Santa Cruz
- Costera Norte, Cabezo de Torres
- Avda. Juan Carlos I, RM-F-21, Los Martínez del Puerto
- Costera Norte, Churra
- Senda de Granada, Churra
- Avda. Región Murciana de Los Dolores
