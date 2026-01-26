Murcia sigue sin activar su Zona de Bajas Emisiones tres años después de que sea obligatoria

Murcia figura entre las grandes ciudades españolas que aún no han puesto en marcha su Zona de Bajas Emisiones (ZBE), una medida obligatoria desde 2023 para todas las localidades con más de 50.000 habitantes. Junto a la capital del Segura, ciudades como Valencia, Gijón, Las Palmas de Gran Canaria o Vitoria (todas ellas con más de 250.000 habitantes) siguen sin cumplir plenamente con la normativa estatal.

Según un estudio elaborado por Bipi, la compañía de suscripción de coches del Grupo Renault, con datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, un total de 109 ciudades españolas carecen todavía de ZBE activas. Esta cifra representa el 66% de las localidades de más de 50.000 habitantes, lo que evidencia un amplio retraso en la implantación de estas zonas destinadas a reducir la contaminación urbana.

En el caso de Murcia, la ciudad se encuentra dentro del grupo mayoritario que avanza, aunque lentamente, hacia su implantación. De las 109 ciudades sin ZBE, 89 municipios (el 81,6%) están en fase "en trámite", una situación intermedia que indica que los proyectos están en desarrollo pero aún no son operativos. Las 20 ciudades restantes (18,3%) continúan en fase "pendiente", el estadio más retrasado según Transición Ecológica.

Avances lentos en la implantación de las ZBE

Frente a este escenario, solo 56 ciudades en toda España tienen actualmente una Zona de Bajas Emisiones en vigor, a fecha de enero de 2026. Entre todas suman 821 kilómetros cuadrados de superficie restringida, una cifra que refleja un crecimiento muy moderado respecto a 2025.

A mediados del año pasado, la superficie total de ZBE era de 739 kilómetros cuadrados. En algo más de seis meses, apenas se han añadido 82 kilómetros cuadrados, lo que supone un incremento del 11%, un ritmo que los expertos consideran insuficiente para cumplir los objetivos climáticos marcados.

Además, el mapa de las ZBE en España presenta una fuerte concentración territorial. Madrid acapara el 73,7% de toda la superficie con restricciones, con 605 kilómetros cuadrados. Le sigue Barcelona, con 95 kilómetros cuadrados (11,6%), y, a gran distancia, Las Rozas de Madrid, con cerca de 24 kilómetros cuadrados (3%).

Mientras tanto, Murcia continúa a la espera de activar su ZBE, en un contexto de creciente presión normativa y social para mejorar la calidad del aire y avanzar hacia una movilidad más sostenible.