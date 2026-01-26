Comienza la nueva era carnavalera en Cabezo de Torres

Los ciudadanos de Cabezo de Torres ya conocen quiénes son las nuevas figuras de su carnaval. El sábado por la noche el Mesón La Torre de la localidad acogió la gala en la que Mamen Martínez del grupo carnavalero ‘Las Legendarias’ consiguió hacerse con el título de ser la Musa del próximo desfile, en una lucha que estuvo muy disputada con la otra candidata de la agrupación ‘Las que faltaban’.

En el apartado masculino, Daniele Santobianchi del grupo carnavalero ‘Las que faltaban amazonia’ será el Muso de estas fiestas.

Ambas figuras del carnaval tendrán que esperar al próximo día 7 de febrero en el que se producirá su coronación oficial.

Por su parte, para elegir a Doña Cayena, la organización del desfile este año cambió el sistema de voto a "uno más personalizado, aunque igual de abierto a todo el pueblo a través de Internet", explica Pablo Belmonte, presidente del Carnaval del Cabezo de Torres. Esta medida, subraya, llega porque en años anteriores han tenido muchos votos, como el anterior, "en el que hubo en torno a los 200.000".

De esta manera, han elegido a Charo, del grupo carnavalero ‘Nereidas’ para representar a Doña Cayena en esta nueva era que comienza para la fiesta más representativa del Cabezo de Torres.

Para encarnar a la última figura que se eligió el pasado sábado, la decisión estaba disputada entre Antonio José Ruiz de la agrupación carnavalera ‘Arabeskas’ y José Antonio del grupo ‘Pasados de rosca’. Finalmente, el encargado de ser Don Pimentón en el próximo desfile será Antonio José Ruiz de ‘Arabeskas’.

Así concluía la velada en la que el Cabezo de Torres conoció a sus nuevas figuras, "una noche divertida para todos los carnavaleros y carnavaleras con la que empieza su nuevo reinado", finalizó el presidente Belmonte.