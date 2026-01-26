Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un ciudadano inglés descubre el truco para pagar menos por su café en Murcia: "Te va a salir más barato"

Se dio cuenta de lo caro que le salía el café en este sitio de la Gran Vía: "Habrían sido más de 5 euros si hubiera querido pedir también un cruasán"

@the_spanishshow habla sobre el café en Murcia y cómo se puede conseguir más barato.

@the_spanishshow habla sobre el café en Murcia y cómo se puede conseguir más barato. / @the_spanishshow

Abril Escalante

El café de Murcia ha sido el protagonista del vídeo de este ciudadano inglés, que se vino a vivir a la ciudad con su familia cuando tenía 16 años. Desde un tiempo a esta parte crea contenido paras sus cuentas de Instagram y TikTok (@the_spanishshow) con el objetivo de contar cómo vive su choque cultural y cómo es para un ciudadano del Reino Unido vivir en España.

En sus redes puedes verle recomendando reseñas gastronómicas o haciendo humor sobre ambos países en inglés, pero lo más común es encontrarle dando consejos para adaptarte mejor a España. En esta ocasión, @the_spanishshow trata de poner el foco en cómo ahorrar cuando te pides un café en Murcia.

"Fui a tomar un café y un cruasán y, mientras caminaba por la Gran Vía, vi un Starbucks y pensé en mirar los precios". Así comienza el vídeo, destacando lo caros que son los cafés en la cadena estadounidense: "Un café costaba 4.50 euros. Y si quería un americano, costaba 3.20 euros", expone incrédulo.

Verse frente a esta realidad económica le dio que pensar al británico y concluyó que si compras en un lugar tradicional, una cafetería o panadería española más pequeña, "vas a obtener mucho más por tu dinero".

"Acabo de pagar 2.85 euros por un cruasán y un americano, y si hubiera ido a Starbucks, habrían sido más de 5 euros si hubiera querido pedir también un cruasán", describe indignado y alienta todo aquel que esté viendo su contenido a que sean más inteligentes y apoyen el comercio local, comprando el café en un local tradicional

