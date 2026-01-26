El centro de Murcia pierde habitantes y las pedanías rurales consolidan su crecimiento

El padrón municipal se actualiza con los datos definitivos de 2025 y Murcia acorta distancias con el medio millón de habitantes, una cifra que podría suponer beneficios millonarios en materia de financiación estatal.

El municipio suma en total 479.491 habitantes, 4.657 personas más que en 2024, según el balance que hizo este lunes el concejal de Pedanías y Vertebración Territorial, Marco Antonio Fernández.

Aunque los barrios más céntricos han perdido unos 387 habitantes, frente al crecimiento poblacional que se ha consolidado en las pedanías más rurales y alejadas del núcleo urbano, como es el caso de Gea y Truyols, Avileses y Sucina, entre otras, pues algunas localidades han registrado incrementos del 15 por ciento en los últimos dos años, destacó el edil del ramo.

De hecho, el 71 por ciento de la población Murcia vive en las pedanías, lo que hace un total de 340.494 personas.

El padrón, actualizado hasta el 1 de enero del año pasado, se aprobó este lunes en la comisión de asuntos generales y será ratificado en el Pleno municipal.

Aumento estable

El concejal detalló que el aumento poblacional es estable, pues, tras el "bajón" que supuso la pandemia del covid-19, el municipio aumentó unos 2.300 habitantes en 2022, 6.400 en 2023 y 5.200 en 2024. "De seguir esta tendencia, los 500.000 habitantes se podrían alcanzar a finales del año 2028 o principios de 2029", declaró Fernández.

Además, continúa la tendencia de la reducción en el número de nacimientos, a la que se suma la caída en las defunciones durante los dos últimos años. Así, "el grueso del aumento proviene, sobre todo, de la movilidad", detalló Fernández, es decir, de las personas que se han empadronado en el municipio.

En este sentido, cabe mencionar que Murcia ha experimentado un aumento poblacional del 40 por ciento en las últimas tres décadas.

Financiación estatal

En materia de financiación estatal, Murcia recibe unos porcentajes "significativamente bajos" respecto a otros municipios, declaró Fernández, quien agregó que, "en otras ocasiones se han dado cifras de lo que supondría llegar al millón, pero no hay ninguna regla concreta".

Con la normativa actual, y en el caso de que se aplicasen los mismos baremos que se tienen en cuenta en otras ciudades, llegar al medio millón podría suponer unos 120 millones de euros más en financiación estatal para Murcia.

El Ayuntamiento había marcado el año 2029 como meta temporal para alcanzar el medio millón, algo que también permitirá que los ciudadanos se vean representados en la Corporación por dos concejales más, pasando de 29 ediles a 31 de cara a las elecciones de 2031.

Dos concejales más El aumento en el número de concejales viene marcado por la Loreg, la Ley del Régimen Electoral General, que establece que los ayuntamientos locales sumen concejales de dos en dos escaños cuando se dé un salto de 100.000 habitantes.

Datos

Mujeres y hombres están muy empatados en las pedanías de Murcia, pero en los barrios del centro la diferencia es de hasta casi 6 puntos para las mujeres que, en total, son unas 8.000 más en el municipio. En concreto, hay 235.642 hombres y 243.849 mujeres empadronados en Murcia.

La nacionalidad española supone el 86,4 por ciento de la población murciana, con 414.341 habitantes. Por otro lado, la población extranjera supone el 13,6 por ciento restante, con 65.150 procedentes de otros países que se han empadronado en el municipio.

Marruecos, Venezuela, Colombia y Ecuador son los principales 'exportadores'

En cuanto al origen, destaca la presencia de los habitantes de Marruecos (18.517) y siguen aumentando los procedentes de países sudamericanos como Venezuela (2.799), Colombia (6.353) y Ecuador (2.918). Y resalta también la presencia de personas procedentes de Reino Unido (2.264). Por contra, Ucrania (5.139) ha descendido en 553 personas desde el padrón anterior.

Aumento en pedanías

El incremento poblacional se produce casi en su totalidad en las pedanías, que suman 5.277 habitantes, mientras que los barrios más céntricos registraron 620 inquilinos menos que en 2023.

Aunque "no hay ninguna tendencia en el centro referente a barrios concretos", concretó el edil, pues algunos de los barrios que en 2023 aumentaron su población el año pasado la vieron reducida, y viceversa.

El Palmar se mantiene como la pedanía más poblada de Murcia, con 25.339 personas empadronadas. Aunque la que más ha aumentado es Santiago y Zaraiche, seguida de El Palmar y el Cabezo.

En el extremo opuesto, los pueblos que han visto reducida su población han sido pocos. El que más ha perdido es Barqueros, con 21 habitantes menos, seguido de cerca por El Puntal, con 20 menos, y a estos les siguen Zeneta, Puente Tocinos y Llano de Brujas, que han perdido menos de 10 habitantes.

Barrios

Los barrios más poblados siguen siendo El Carmen (20.599), Vista Alegre (13.549), Infante Don Juan Manuel (12.153), y Santa María de Gracia (12.041), aunque todos ellos han experimentado un descenso de población, como es el caso de El Carmen y Santa María de Gracia, con 170 y 145 empadronados menos respectivamente.

Con todo, los barrios del centro han registrado unos 387 habitantes menos que en 2023. Solo el barrio de Santa Catalina, uno de los más pequeños, ha aumentado significativamente, con un 2 por ciento más que supone un incremento de 40 habitantes, aunque San Nicolás también registró 46 vecinos más.

Por contra, los barrios que más han crecido en población en 2024 han sido el barrio de San Nicolás (3.384), con 46 vecinos más y Santa Catalina (1.554), con un incremento de 40 habitantes.