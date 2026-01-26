El carnaval de Los Ramos en Murcia reúne hasta 13 comparsas foráneas

Los festejos carnavaleros arrancan en Murcia este fin de semana en la pedanía de Los Ramos, localidad que reunirá hasta 13 comparsas foráneas. Tras el desfile, este sábado 31 de enero a partir de las 16:30 horas, será la entrega de premios con música a cargo de un DJ en el parque de Los Ramos.

El concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés, junto a la vicepresidenta de la Junta Municipal de la pedanía, Diana Esmeralda Ros, presentó este lunes el cartel de esta edición, que este año cuenta por primera vez con la participación de Don Carnal en el desfile.

Entre las comparsas participantes destacan nombres como Marta Terol, Lucía Muñoz, Ópera Prima, The Dance Estudio, Alejandra Green (adultas), Comparsa Frenesí, Marakebia, Comparsa Euforia, Comparsa Amanecer y Las Salvajes, entre otras.

El desfile recorrerá la avenida de Murcia, con salida desde el puente de Vereda Las Palmeras (Romu) y final en el camino del Cementerio. Desde allí, las comparsas regresarán al parque de Los Ramos, donde tendrá lugar la entrega de premios con música a cargo de un DJ.

Un jurado será el encargado de valorar las actuaciones, teniendo en cuenta aspectos como las coreografías, el maquillaje y el vestuario, para elegir a las tres comparsas ganadoras que recibirán sus correspondientes premios.

En el mes de noviembre se celebró la elección de las Musas del Carnaval, donde fueron elegidas la Musa Infantil y la Musa Adulta, que ya se preparan para protagonizar la gran cita junto a Don Carnal.