Caducadas o sin cobrar cientos de multas en mercados semanales de Murcia

Los problemas administrativos se acumulan en los mercados de Murcia: a las cientos de multas caducadas o pendientes de cobro, se suman una ordenanza desactualizada y una regularización del sistema de licencias por la que muchas de las tasas para la venta ambulante están todavía pendientes de cobro.

"No se ha anulado ni una sola sanción. Lo que ha ocurrido es que, en algunos casos, los menos, determinadas actas de infracción han podido caducar por el transcurso del tiempo, algo que establece la propia normativa y que no depende de una decisión política", aseguraron desde la Concejalía de Comercio y Consumo del Ayuntamiento de Murcia a esta redacción.

Otras fuentes municipales ajenas al Consistorio cifran en unas 600 las sanciones caducadas o pendientes de cobro y achacan el problema a la falta de personal.

Penalizaciones

El municipio de Murcia cuenta con 53 mercados semanales en los que trabajan más de mil vendedores ambulantes. Para asegurar el buen desarrollo de estas citas con el comercio local que colman todos los días de la semana, existe la figura de los vigilantes de mercados, que, entre otras funciones, imponen multas a los vendedores que trabajan sin licencia.

Las sanciones, en función de la gravedad, pueden oscilar entre los 750 y los 3.000 euros, según señala la ordenanza municipal para la venta ambulante, documento que está pendiente de actualización.

El mismo documento también establece el plazo de prescripción, esto es, el tiempo máximo que puede pasar para que una administración pueda hacer efectiva una multa. Para las sanciones leves, como trabajar sin licencia, usar megáfonos o no tener visibles los precios, son seis meses.

Las sanciones graves, como vender productos no autorizados, incumplir las cuestiones de higiene o que el puesto de venta ocupe un espacio distinto al especificado, vencen en dos años. Y, las muy graves, como vender productos falsificados o "sin la debida justificación de su procedencia", a los tres años.

Depuración

Sin embargo, la acumulación de estas sanciones llevó al Consistorio a realizar, en diciembre del año pasado, una depuración de los expedientes acumulados en los últimos años.

"Esta actuación responde a una realidad conocida: durante la pandemia y en los dos años posteriores, coincidiendo con el anterior gobierno municipal del PSOE tras la moción de censura, no existió un control efectivo sobre la actividad y la gestión del servicio", explican desde el Ayuntamiento.

Durante esta 'limpieza', se dio carpetazo a los expedientes caducados, que el Consistorio dice que han sido solo "algunos casos, los menos". Respecto a las sanciones pendientes, "se están cobrando muchas de las que faltaban conforme se puede localizar a los sancionados", expresaron.

Tasas sin recaudar

En paralelo al proceso de depuración, el equipo de Gobierno inició un procedimiento de regularización del sistema de licencias. Así, se requirió a los comerciantes que acreditasen el pago de la tasa anual correspondiente para poder renovar su licencia y, si no se abonó dicha tasa, la licencia no se renovó, y está todavía pendiente de cobro.

Sin embargo, el objetivo del Ayuntamiento es que, a partir de 2026, "todas las licencias y tasas estén plenamente regularizadas y se autoliquiden con normalidad". Además, desde el PP de la Glorieta aseguran que su compromiso es "reforzar el servicio, mejorar el control y asegurar que la actividad en los mercados municipales se desarrolle con todas las garantías legales y administrativas".

Normativa

Además, la normativa municipal vigente relativa a la venta ambulante data del año 2011. Y, aunque el Ayuntamiento de Murcia anunció que tenía listo el borrador de la nueva ordenanza en agosto de 2024, de momento, no ha entrado en vigor.

A este respecto, desde el Consistorio aseguraron que "la ordenanza se está ultimando con los servicios jurídicos tras ser consensuada con los vendedores y está ya en los últimos plazos administrativos".

La nueva norma contempla mejoras como mayor participación de los representantes de los vendedores ambulantes, la homogeneidad de los mercados y mayores plazos de vigencia de las autorizaciones.