Unos 120 millones y dos concejales más: ¿qué supone para Murcia llegar al medio millón de habitantes?

Murcia está cada vez más cerca del medio millón de habitantes. De hecho, la meta tamporal para alcanzar esta cifra redonda era 2029 y ahora se podría alcanzar a finales de 2028, declaró el concejal de Pedanías y Vertebración Territorial, Marco Antonio Fernández, en la presentación del padrón municipal de 2025.

El municipio experimenta un crecimiento estable desde la pandemia del covid-19: unos 2.300 más habitantes en 2022; 6.400 en 2023; y 5.200 en 2024. Y, "de seguir esta tendencia, los 500.000 habitantes se podrían alcanzar a finales del año 2028 o principios de 2029", declaró Fernández este lunes.

Aunque el edil no se aventuró a concretar un número, sí que resaltó los beneficios millonarios que supondría para las arcas municipales llegar al medio millón de habitantes.

Unos 120 millones más

"En otras ocasiones se han dado cifras de lo que supondría llegar al millón, pero no hay ninguna regla concreta", explicó el edil del ramo. Sin embargo, si se aplicasen los mismos baremos que se tienen en cuenta en otras ciudades, llegar al medio millón podría suponer unos 120 millones de euros más en materia de financiación estatal.

En todo caso, el concejal reconoció que Murcia percibe unos porcentajes "significativamente bajos" respecto a otros municipios. Y es que, en estos momentos, el municipio de Murcia recibe 321 euros por habitante, una cifra muy inferior a otras capitales que están en el llamado 'top 10', en el que Murcia se mantiene en la séptima posición. Por ejemplo, Málaga percibe 611 euros por habitante; Alicante, 330 euros por vecino; Palma de Mallorca, 333; y, Barcelona, 981.

Además, llegar al medio millón permitirá que los ciudadanos se vean representados en la Corporación por dos concejales más, pasando de 29 ediles a 31 de cara a las elecciones de 2031. El aumento en el número de concejales viene marcado por la Loreg, la Ley del Régimen Electoral General, que establece que los ayuntamientos locales sumen concejales de dos en dos escaños cuando se dé un salto de 100.000 habitantes.