Al taller los cactus de Oppenheim, en la rotonda de La Opinión de Murcia

Uno de los principales accesos a la ciudad de Murcia se despedirá, temporalmente, de las esculturas que lo decoran desde 2007. Los cactus del artista estadounidense Dennis Oppenheim, ubicados en la llamada rotonda de La Opinión, serán retirados la semana que viene para pasar por el taller y regresar, tras los trabajos de restauración, a la Plaza de Castilla.

Además, el proceso de restauración quedará registrado en un documental y se creará un plan de actuaciones para asegurar el mantenimiento del grupo escultórico Cactus Garden, adelantaron fuentes del Ayuntamiento a esta redacción unos días antes de que las grúas lleguen a la entrada a la ciudad desde la Ronda Norte.

El objetivo del Consistorio es garantizar la conservación de las esculturas a largo plazo y facilitar que murcianos y visitantes transiten esta obra, que fue concebida por su artista para "ser vivida en proximidad", explican desde el Ayuntamiento. De hecho, el artista planificó la obra pensando en que, tal y como se comprometió el Ayuntamiento hace 19 años, la rotonda terminaría siendo accesible y peatonal, al estilo de la Plaza Circular. Este año, los Presupuestos de 2026 contemplan medio millón de euros en actuaciones en esta ubicación.

Actuaciones

Y desde el Ayuntamiento también señalaron la intención de recuperar esa "funcionalidad participativa" de la obra. En concreto, el concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén, declaró que, "dado el valor artístico del conjunto escultórico, así como su singularidad y autoría internacional, promovemos su preservación a través de una intervención basada en los criterios de mínima intervención, reversibilidad, respeto a la obra original y recuperación de su funcionalidad participativa"

Las esculturas, de entre 3 y 4 metros de altura y realizadas en acero galvanizado y polímeros coloreados, se desmontarán y trasladarán al taller durante los próximos días, donde se prestará especial atención a los mecanismos de giro.

Una obra interactiva El artista estadounidense Dennis Oppenheim concibió el Jardín de cactus con la intención de que fuese una obra interactiva. De hecho, cuando las obras se instalaron en la rotonda en 2007, el propio creador propuso que la glorieta fuese transitable por sus cuatro puntos cardinales (al estilo de la plaza Circular). Así, el Consistorio se comprometió hace ya 19 años a que el interior de la glorieta fuese transitable por peatones. De hecho, el Gobierno local ya se planteó a finales de 2024 esta idea. Fuentes municipales señalaron en ese entonces que «se reconfigurarán los tránsitos peatonales» para animar a murcianos y visitantes a atravesar este espacio. Aunque, por el momento, no se han realizado cambios. Sin embargo, el Presupuesto municipal para 2026 incluye una dotación económica de medio millón de euros para remodelar la rotonda de La Opinión, por lo que es posible que, en un futuro, murcianos y visitantes puedan observar los cactus de cerca, tal y como los concibió Oppenheim hace casi dos décadas.

Así, la restauración en taller abordará la limpieza del acero galvanizado, reintegraciones y sellados y la estabilización y protección de los polímeros. En cuanto a los mecanismos de giro, se desmontarán, ajustarán y calibrarán, con pruebas funcionales antes de su retorno a la rotonda de La Opinión.

Además, todo el proceso quedará documentado a través de un reportaje fotográfico, así como partes de condición y una memoria técnica final. Por último, se establecerá un plan de mantenimiento periódico que garantice inspecciones, limpieza y revisión de uniones y sistemas de giro.

“Seguimos trabajando en la protección y reactivación del arte contemporáneo en el espacio urbano, integrando criterios de conservación y restauración para devolver todo su esplendor a esta obra emblemática de Dennis Oppenheim”, explicó también el edil.

Autorización expresa

Cuando una obra de un artista fallecido se somete a alguna restauración, se debe contar con el consentimiento de los familiares del creador de dicha obra.

Noticias relacionadas

En este caso, los trabajos de rehabilitación del grupo escultórico Cactus Garden cuentan con la autorización expresa del legado del artista, a través de Amy Plumb Oppenheim, viuda de Dennis Oppenheim, con quien el Ayuntamiento de Murcia mantiene una interlocución abierta para los hitos de recepción, implantación y futura apertura al público, con el fin de respetar su concepción original.