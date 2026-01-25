Más de 1.200 vecinos de Los Garres se vuelcan con la AECC de la Región de Murcia

Más de 1.200 vecinos de la pedanía murciana de Los Garres han salido hoy a caminar por una causa solidaria, ayudar a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) de la Región de Murcia.

Este domingo se celebraba, como viene siendo habitual todos los meses de enero desde hace una década, la X Marcha Contra el Cáncer de Los Garres, una actividad en la que el pueblo se vuelca para colaborar con su aportación en todas las acciones de apoyo a los pacientes oncológicos que la entidad desarrolla en la comunidad.

Los vecinos de la pedanía murciana de Los Garres durnte la marcha. / Ana García

La marcha ha salido a las once de la mañana desde la plaza de la Iglesia, donde el presidente de la AECC de la Región de Murcia, Eduardo González, ha cortado la cinta junto al concejal de Deportes del Ayuntamiento de Murcia, Miguel Ángel Noguera, y el edil del Grupo Municipal Socialista Francisco Noguera.

Una actividad solidaria con la que los vecinos colaboran con su aportación a través de la compra de dorsales

Al finalizar los participantes se han concentrado en el jardín de la Peña del Caliche, donde se ha hecho entrega de los premios del concurso de dibujo escolar que se ha realizado y se ha procedido al sorteo de decenas de regalos entregados por los comercios de la pedanía de Los Garres.

Eduardo González explica a La Opinión que la marcha solidaria de Los Garres se ha convertido en una cita imprescindible cada año, una actividad solidaria con la que los vecinos colaboran con su aportación gracias a la compra de dorsales. “Lo recaudado ayudará a impulsar los proyectos de investigación que hay en marcha, pero también servirá para seguir respaldando iniciativas que desarrollamos en los hospitales de la Región como es el apoyo a los pacientes y la ayuda de psiconcólogos”.

Noticias relacionadas

El presidente de la AECC señala también el inicio del servicio de fisioterapia que han puesto en marcha en la asociación y recupera la reciente apertura de la nueva sede de la AECC de Cartagena, “unas instalaciones de más de 500 metros cuadrados que nos ayudarán a llegar a más usuarios”.