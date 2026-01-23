El PSOE denuncia que "el Ayuntamiento de Murcia es una agencia de contratación de servicios"

El PSOE vuelve a poner sobre la mesa el empeoramiento de los servicios públicos en Murcia por la subcontratación de servicios y la "falta de dirección" en el servicio municipal de Personal, denunció el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Ginés Ruiz Maciá, este viernes en rueda de prensa.

"El PP convirtió El Ayuntamiento en una agencia de contratación de servicios", declaró Ruiz Maciá. Pero, para ello, deberían al menos fortalecer el servicio de Contratación, algo que desde el PSOE denuncian que no se ha hecho.

Por ello, llevarán una moción al próximo Pleno municipal para pedir que se convoque una comisión especial de vigilancia de la contratación, "ante la acumulación de contratos caducados, prorrogados o pendientes de licitar que están afectando al funcionamiento ordinario del consistorio", detallaron los socialistas en un comunicado.

La oposición pedirá en el Pleno una comisión especial de vigilancia

De prórroga en prórroga

"Se habla de grandes contratos, pero la realidad es que Murcia sigue funcionando con contratos caducados, prorrogados o parcheados mediante minipliegos", expuso el portavoz socialista.

Además, esta situación lleva a las empresas concesionarias a estar "siempre en precario" y empeoran los derechos laborales de los trabajadores.

Como ejemplos, desde el PSOE citaron el contrato del nuevo modelo de transporte público, ya en licitación pero "aún lejos de ponerse en marcha, aunque ha sido anunciado cada mes desde las elecciones". Mientras, seguimos con "los autobuses viejos de siempre y las paradas llenas de gente sin saber cuándo viene el vehículo porque las pantallas no funcionan", lamentó el portavoz del PSOE.

Asimismo, los socialistas mencionaron el contrato de limpieza de interiores, aún sin resolver aunque el actual vence el 28 de febrero sin posibilidad de prórroga, y el de mantenimiento en parques y jardines, en prórroga forzosa y todavía sin los pliegos para su licitación publicados.

El servicio de limpieza de interiores caduca en febrero

Otro de los grandes acuerdos que sigue sin estar operativo, aunque se está anunciando desde 2023, es el de mantenimiento de vías públicas en pedanías, lo que deriva en un "aumento constante y lógico de las quejas vecinales".

Otros ejemplos mencionados por los socialistas fueron el servicio de ayuda a domicilio, que afronta la segunda prórroga en marzo; el de respiro familiar, "en suspenso después de terminar en octubre del año pasado"; el de limpieza de la vía pública, que, para los socialistas, requiere una ampliación; y el de alumbrado, que ya ha vencido.

A todos ellos, se suma el contrato de limpieza en centros escolares, cuya licitación está paralizada a raíz de un recurso de Comisiones Obreras.

Comisión extraordinaria

Con todo, el PSOE llevará una moción al Pleno municipal de la semana que viene que recoja los problemas en el servicio de Contratación y pida también la convocatoria inmediata de una comisión extraordinaria de vigilancia de la contratación.

El portavoz socialista explicó que se convocó una de estas comisiones en junio del 2023 y no ha vuelto a ser convocada.

Además, hace justo un año, el PSOE ya llevó al Pleno municipal una moción aprobada por unanimidad para convocar esta comisión cuanto antes. "Pero seguimos sin tener ninguna convocatoria", lamentó Ruiz Maciá.