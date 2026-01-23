Este fin de semana, Murcia se transforma en un poblado medieval: música, bufones y tabernas

Este fin de semana, Murcia abrirá una puerta al pasado con la llegada del Mercado Medieval del Jardín del Salitre 2026. Una cita que transforma uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad en un auténtico poblado medieval.

A lo largo de tres días visitantes de todas las edades recorrerán calles repletas de historia, aromas y mucha música, a la vez que descubre cómo era la vida del murciano en la Edad Media. El de este finde se convierte en un plan muy apetecible para abrir boca, puesto que los amantes de la historia también tienen una parada obligatoria la semana que viene en Orihuela, con su propio mercado.

Mercadillo Medieval del Jardín del Salitre en 2011. / Juan Caballero

¿Qué encontrarás en el Mercado Medieval del Salitre?

El Jardín del Salitre, también conocido como Jardín de la Pólvora, propone para este sábado y domingo, 24 y 25 de enero, una experiencia cercana y envolvente, convirtiendo el jardín en un lugar de arte, cultura y diversión para toda la familia.

Entre los atractivos principales que destacan de este escenario perfecto para la recreación histórica emergen los siguientes:

Puestos de artesanía : productos elaborados a mano como cuero, cerámica, bisutería o madera.

: productos elaborados a mano como cuero, cerámica, bisutería o madera. Tabernas medievales : comidas y bebidas al estilo de la época que harán viajar al paladar en el tiempo.

: comidas y bebidas al estilo de la época que harán viajar al paladar en el tiempo. Talleres y oficios antiguos : demostraciones en vivo de herrería, alfarería y otras tradiciones artesanales.

: demostraciones en vivo de herrería, alfarería y otras tradiciones artesanales. Espectáculos y animación : bufones, músicos, pasacalles y personajes de época que llenarán el parque de color y diversión.

: bufones, músicos, pasacalles y personajes de época que llenarán el parque de color y diversión. Decoración temática: pendones, estandartes y un ambiente que transporta a los visitantes a la Edad Media.

Aquí se levanta el Mercado Medieval del Jardín del Salitre 2026

Murcia: cultura y accesibilidad

El parque dónde se celebra este mercado es uno de los pulmones que tiene la ciudad de Murcia. Aquí se combina la historia y la naturaleza. Su pasado como Real Polvorín y su ubicación céntrica lo convierten en un enclave ideal para este tipo de eventos, que se lleva celebrando más de una década.

Además, el tiempo no será una excusa para asistir. A pesar de la amenaza de la borrasca Ingrid, no se esperan lluvias en Murcia ni el sábado ni el domingo. El mal tiempo solo hará acto de presencia en los municipios costeros. En cuanto a la temperatura, se esperan mínimas de 7 grados y máximas de 15, mientras que el domingo serán mínimas de 6 grados y máximas de 20.

Puesto de chucherías en una edición del Mercado Medieval del Salitre. / Juan Caballero

Cabe destacar, a su vez, la buena conexión por carretera (A-30, A-7, RM-15), tren y autobuses interurbanos. Llegar hasta este mercado medieval es sencillo para residentes y para turistas del resto de la comunidad.

Si deseas vivir una experiencia medieval sin salir de Murcia, este fin de semana el Jardín del Salitre te espera con los brazos abiertos y un viaje en el tiempo que no dejará a nadie indiferente.