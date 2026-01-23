Murcia reclama el colector norte y financiación para limpiar las ramblas urbanas de Murcia

El municipio de Murcia se prepara para hacer frente a las lluvias. El Ayuntamiento delimitará los tramos de ramblas y cauces que le corresponde limpiar y pedirá también la financiación necesaria para ejecutar los trabajos.

Asimismo, el Consistorio solicita la construcción de infraestructuras hidráulicas pendientes, como es el caso del colector norte, y la colaboración con la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) para la limpieza de los tramos no urbanos.

El concejal de Urbanismo, Huerta y Medio Ambiente, Antonio Navarro, anunció estas peticiones, amparadas en Plan Hidrológico Nacional, tras la Junta de Gobierno celebrada este viernes. La normativa actual establece que el mantenimiento de los cauces públicos corresponde a las confederaciones hidrográficas, mientras que los Ayuntamientos solo son responsables de los tramos materialmente urbanos, es decir, aquellos colindantes a núcleos de población.

Evitar vacíos y solapamientos

En este contexto, y con el objetivo de clarificar las competencias de cada administración para evitar solapamientos, vacíos competenciales y situaciones de indefinición, el Ayuntamiento delimitará los tramos de ramblas y cauces que debe limpiar.

Asimismo, desde la Glorieta pedirán a la CHS que lleve a cabo las labores de conservación en los cauces situados fuera de la zona urbana, con especial atención en los tramos situados aguas arriba de las áreas urbanizadas para evitar arrastres, reducir riesgos y minimizar daños.

El acuerdo aprobado hoy en Junta de Gobierno será remitido a la CHS con el fin de trasladar la documentación técnica que establece los límites de los tramos urbanos.

Infraestructuras pendientes

En el marco de esta coordinación, el Ayuntamiento de Murcia ha vuelto a requerir a la CHS la ejecución del colector norte (con sus diques y zonas de almacenamiento controlado complementarios), una infraestructura largamente demandada para la protección del municipio frente a inundaciones, que permitiría reducir la superficie inundable al 6 por ciento del escenario actual, pasando de 687,15 hectáreas sin el interceptor a 41,46 hectáreas tras su puesta en marcha, para un periodo de retorno de 100 años, según los estudios del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX).

Se trata de una obra de carácter estratégico que, a pesar de su relevancia, acumula décadas de retraso, lo que se traduce en inundaciones recurrentes en zonas como Espinardo, El Puntal, Churra y Cabezo de Torres.

