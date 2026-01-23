El millonario contrato de transporte público en Murcia, a la espera de resolución para valorar las ofertas

El nuevo contrato de transporte público en Murcia, valorado en 731 millones de euros, sufre un pequeño bache administrativo. El Tribunal de recursos contractuales ha admitido a trámite las alegaciones presentadas por el sindicato UGT y ha paralizado la valoración de ofertas y posterior adjudicación hasta que emita una resolución.

"Sabíamos que se iba a suspender, porque siempre que se presentan alegaciones se suspende, para dar garantías a los licitadores", respondieron al respecto fuentes del Ayuntamiento, consultadas por esta redacción.

Aunque estas fuentes aseguraron que el proceso no se ha suspendido y se siguen recibiendo ofertas hasta el próximo 2 de febrero. El único 'bloqueo' al que se enfrenta el proceso es el de esperar hasta la resolución para valorar las ofertas recibidas o bien para introducir los cambios necesarios en el pliego del proyecto.

En el caso de que se admitan las alegaciones de UGT, había que modificar el pliego, abrir un nuevo plazo de presentación de ofertas y continuar con el proceso. En el 'peor' de los casos, el retraso sería de unos tres o cuatro meses, si tenemos en cuenta que el tribunal suele resolver estos recursos en uno o dos meses y los trámites para volver a sacarlo a licitación.