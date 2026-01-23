Las Fiestas de Primavera 2026 ya tienen su Doña Sardina y Gran Pez

Murcia ya ha elegido a Doña Sardina y Gran Pez para las Fiestas de Primavera 2026. La Agrupación Sardinera ha nombrado a la diseñadora y Dj Sita Abellán y al empresario Javier Pujante para como representantes de ambas figuras, mientras que el encargo de la pitococrónica corresponderá este año al alcalde, José Ballesta, y el municipio de llegada será San Javier.

Estos nombramientos suponen un reconocimiento a sus trayectorias y a su vinculación con los valores culturales, sociales y festivos que representa el Entierro de la Sardina, una de las celebraciones más emblemáticas y arraigadas de la ciudad de Murcia.

Para Pablo Ruiz Palacios, presidente de la Agrupación Sardinera "es un auténtico honor contar con Doña María Abellán del Rey, Don Francisco Javier Pujante Pérez y Don José Francisco Ballesta Germán en un año tan especial como es nuestro 175 aniversario". Los festeros agradecen "profundamente su aceptación y su compromiso con una fiesta que forma parte de la historia, la identidad y el sentimiento de Murcia”.

Sita Abellán, la murciana que ha trabajado con Kim Kardashian, Rihanna o J Balvin

Sita Abellán es diseñadora, estilista, DJ y productora. Un fenómeno de internet en constante evolución que entrelaza la moda, la música y la cultura digital en una personalidad única.

Una verdadera multi-híbrida, el icónico sentido de la moda de Sita y su personalidad sin límites la han llevado a trabajar como estilista con figuras como Kim Kardashian en su campaña de SKIMS, Lewis Hamilton, Eladio Carrión y Myke Towers, así como en looks icónicos como el de J. Balvin para la Met Gala, entre otros, y con superestrellas como Anitta en su vídeo Boys Don’t Cry y Karol G en Provenza. Su línea de joyería Lilith ha sido elogiada por Vogue y respaldada por artistas como Rosalía, Billie Eilish, Winnie Harlow y Jorja Smith, entre otros.

Sita se mueve con la misma naturalidad entre el público underground de los clubes más legendarios de Ibiza, como Hï Ibiza y DC-10, que sobre los escenarios de festivales internacionales como Secret Project, III Points, Sónar México, EDC y Primavera Sound Barcelona. Es habitual verla en primera fila de las pasarelas parisinas o asistir a la Met Gala. Al mismo tiempo, diseña su propia línea de joyería, Lilith.

Ha colaborado con marcas como Nike y Fendi, ha trabajado como estilista para superestrellas y ha aparecido como modelo en la campaña más reciente de Cavalli.

Vista comprando ropa de bebé junto a su amiga cercana Rihanna y debutando su embarazo en la portada de Numéro, Sita dio a luz a su primer hijo en 2022 y retomó su carrera justo donde la había dejado.

Firme defensora de la cultura femme y LGBTQ+ a nivel global, lanzó su propia fiesta Outopia durante la semana Off-Sónar en Barcelona y en Madrid, en Bassement, un refugio para el techno y la música rave y un espacio inclusivo con carteles liderados por mujeres (Brutalismus 3000, Otta, Aadja, Animistic Beliefs, Caravel, Sentimental Rave). Actualmente, el evento se celebra en el conocido club barcelonés Nitsa (Sala Apolo).

Además, ha colaborado con la marca LVMH Patou en una edición limitada del bolso Le Petit Patou, al tiempo que anunciaba el nacimiento de su segunda hija.

Como DJ, el amor de Sita por el techno histórico, los sonidos industriales y el electro se combina con una fascinación por lo nuevo y lo actual, canalizando la psicodelia rave con influencias industriales oscuras. Su carrera musical evolucionó en 2024 con su debut en Boiler Room y el lanzamiento de su primer EP, Generación XDISIS, publicado en el sello KAOS de Héctor Oaks.

Javier Pujante, empresario murciano y pionero en la internacionalización de la FP

Javier Pujante es uno de los referentes más sólidos del emprendimiento educativo español a nivel internacional. Empresario murciano, ha liderado y fundado proyectos educativos de gran impacto como FP Claudio Galeno y UNIVERSAE, y en la actualidad es CEO y fundador de la Universidad Internacional Mundae. Con más de veinte años de trayectoria, ha sido una figura clave en la transformación de la Formación Profesional, posicionándola como una vía de excelencia académica, alta empleabilidad y movilidad internacional.

Pujante fue pionero en la internacionalización de la Formación Profesional, impulsando un modelo educativo innovador que ha permitido que alumnos de todas partes del mundo participen en programas de movilidad internacional, conectando la educación española con el mercado laboral global.

Su visión empresarial va más allá del crecimiento corporativo. Javier Pujante ha demostrado, de forma constante, un profundo compromiso social y solidario, especialmente en los momentos más críticos. Durante la pandemia de la COVID-19, puso todas sus infraestructuras, recursos y personal al servicio de la sociedad, tejiendo una red nacional para la confección y distribución de más de medio millón de mascarillas, destinadas tanto al sector sanitario como al empresarial de la Región de Murcia y del resto del país, en uno de los mayores esfuerzos solidarios privados realizados en el ámbito educativo.

Desde hace más de dos décadas, mantiene un compromiso continuado con la formación gratuita en primeros auxilios, Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y uso del desfibrilador, realizada por la totalidad de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la Región de Murcia —policías, guardias civiles, personal militar y bomberos—, que en la actualidad se extiende de forma sostenida a todo el territorio español. Una labor silenciosa pero esencial que ha contribuido, de forma directa, a salvar innumerables vidas y que refleja su convicción de que la educación debe tener un impacto real y tangible en la sociedad.

Profundamente vinculado a su tierra, Pujante ha sido siempre un colaborador activo de iniciativas culturales y deportivas en la Región de Murcia, apoyando proyectos que refuerzan la identidad, el talento y la cohesión social del territorio. Hoy, su proyecto educativo se extiende también al continente americano, con presencia en varios países de Latinoamérica, exportando el modelo de educación española de calidad, la innovación pedagógica y los valores que caracterizan a la Región de Murcia.