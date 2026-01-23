Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los carriles bici de Murcia conectan El Rollo y San Pío X y recuperan el contrato de mantenimiento

El acuerdo, vigente por dos años y prorrogable otro año más, incluye también el mantenimiento de los aparcabicis y la renovación de señales

Imagen de archivo carril bici Murcia.

Imagen de archivo carril bici Murcia. / L.O.

Judit López Picazo

Judit López Picazo

La red de carriles bici de Murcia continúa con su puesta a punto. En vías como la unión entre San Pío X y El Rollo ya se distingue el esperado tramo de carril bici, todavía sin segregar ni señalizar, aunque los operarios municipales ya están instalando las señales. Esta actuación, señalaron fuentes municipales a este diario, permitirá establecer un carril segregado para el tranvibús en esta zona.

Además, se recupera el contrato de mantenimiento de los carriles bici en el municipio, adjudicado este viernes por la Junta de Gobierno por un importe de 192.000 euros.

Así lo anunció en rueda de prensa la vicealcaldesa y concejala de Fomento y Patrimonio, Rebeca Pérez, quien destacó que el acuerdo permitirá "dar respuesta a cualquier incidencia casi en tiempo real".

El acuerdo, vigente por dos años y prorrogable otro año más, incluye también el mantenimiento de los aparcabicis y abarca actuaciones como sustituir el pavimento, colocar horquillas y separadores, desbrozar, parchear y renovar señales horizontales y verticales.

Actuaciones previstas

El servicio contempla la reposición y sustitución de pilonas, horquillas y separadores, el desbroce de carriles y vías ciclables, el bacheo y parcheo de firmes, la reparación de pavimentos, la renovación de la señalización horizontal y la puesta a punto de los aparcabicis, tanto abiertos como cerrados.

Además, desde el Consistorio resaltaron medidas recientes de la Concejalía de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, que dirige José Francisco Muñoz, como la puesta en marcha del servicio municipal de bicicletas eléctricas, el incremento de puntos de estacionamiento con la instalación de nuevas horquillas y la implantación de aparcabicis cerrados en espacios como Plaza Circular y Plaza González Conde.

