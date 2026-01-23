El Ayuntamiento de Murcia pone los cimientos de la futura plaza flotante en San Esteban

El Ayuntamiento de Murcia pone, literalmente, los cimientos del proyecto que contempla una plaza flotante sobre los restos arqueológicos del yacimiento de San Esteban con la adjudicación de los 59 sondeos previos a las obras que la ciudad espera desde hace ya 15 años.

Los trabajos, con un plazo de ejecución de 12 meses, se han adjudicado por un importe de 1.266.000 euros, anunció la vicealcaldesa y concejala de Fomento y Patrimonio, Rebeca Pérez, tras la Junta de Gobierno celebrada este viernes.

El proyecto Ha-Ha, ganador de un concurso internacional de ideas, incluye la creación de un centro de interpretación y un jardín elevado que permita contemplar desde arriba los restos, con una inversión global que supera los 33 millones de euros, financiados al 50 por ciento por el Estado y, la otra mitad, a partes iguales entre la Comunidad y el Ayuntamiento.

El convenio de financiación suscrito entre las tres administraciones se podría formalizar "en las próximas semanas", el mismo momento en el que la empresa adjudicataria podría comenzar a trabajar en San Esteban, es decir, mediados de febrero.

Con estos plazos, las obras podrían inician en San Esteban en el primer trimestre de 2027 y desde el Gobierno de España estiman que las obras finalicen en el año 2029.

Actuaciones

La primera fase de los trabajos incluye 59 sondeos, que son excavaciones controladas en los puntos donde se situarán los cimientos de la plaza elevada que se construirá sobre los restos arqueológicos, detalló la edil del ramo.

Además, se crearán los caminos necesarios para el paso de la maquinaria de obras. En cuanto a los 19 sondeos pendientes, se ejecutarán con las futuras obras para construir la plaza y el centro de interpretación.

La cronología de actuaciones contempla 10 meses de trabajo de campo y otros 2 meses para elaborar la memoria final del proyecto.

Mínimo impacto

Un dato a destacar es que solo el 3,8 por ciento de la superficie del yacimiento se somete a los sondeos con el objetivo de minimizar el impacto, detalló la vicealcaldesa.

El proyecto, un documento de más de 700 páginas, incluye fichas específicas sobre cada uno de los sondeos y varios mapas generales en los que se indican aspectos como las actuaciones concretas y la maquinaria necesaria, así como los restos arqueológicos presentes y valores como el nivel freático.

Si durante las excavaciones, que serán de hasta 2,1 metros de profundidad, se encuentran restos arqueológicos en los lugares donde se ubicarán los cimientos, se retirarán, conservarán y devolverán a su lugar.

El conjunto arqueológico de San Esteban cuenta con la catalogación de Bien de Interés Cultural con categoría de Zona Arqueológica por los hallazgos descubiertos en él.