El rey Felipe VI concede un título a la peña huertana La Seda de La Alberca

La Peña Huertana La Seda, con sede en la pedanía murciana de La Alberca de las Torres, ha sido distinguida oficialmente con el título de Real, una concesión otorgada por Su Majestad el Rey y comunicada a la entidad a través de la Casa Real.

La notificación oficial, fechada a 12 de enero de 2026 en el Palacio de La Zarzuela, informa de que el monarca ha accedido a la petición formulada por la peña, concediéndole este reconocimiento honorífico. En la carta remitida al presidente de la agrupación, Juan Manuel Piñero Marín, se detalla que la decisión responde a la solicitud presentada previamente y que se acompaña de la correspondiente credencial acreditativa.

El documento recoge que el título concedido es el de Real Peña Huertana La Seda, pasando desde ahora la entidad a ostentar esta denominación de forma oficial. La credencial certifica la concesión y deja constancia formal del reconocimiento por parte de la Jefatura del Estado.

La comunicación está firmada por responsables de la Casa de S. M. el Rey y subraya el carácter institucional del acto, que supone un importante respaldo simbólico a la trayectoria de la peña y a su labor en la conservación y difusión de las tradiciones huertanas y la cultura popular murciana.

Con esta distinción, la Peña Huertana La Seda se suma al reducido grupo de entidades culturales y sociales que cuentan con el título de Real, un reconocimiento que pone en valor su historia, su arraigo en el territorio y su contribución al patrimonio cultural de la Región.