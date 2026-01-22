Un restaurante de Murcia logra colarse entre los 100 favoritos de los españoles en 2025

La gastronomía española vuelve a mirarse en el espejo y lo hace según las preferencias reales de los comensales. TheFork ha presentado la octava edición de su Top100, el ranking que reúne a los restaurantes favoritos de los españoles a partir de las opiniones y experiencias de sus usuarios durante todo 2025. En esta ocasión, solo un restaurante de Murcia ha tenido la oportunidad de colarse entre los seleccionados.

En una clasificación dominada por grandes capitales gastronómicas del país, como es el caso de Barcelona, Madrid o Valencia, un restaurante de Murcia ha conseguido abrirse paso desde una región tradicinalmente menos representada en otras ediones de rankings nacionales y entrar así en el exclusivo Top100, situando a la ciudad en el mapa gastronómico más competitivo del país.

Ese restaurante es Almo, el proyecto personal del chef Juan Guillamón, ubicado en la calle Madre de Dios, que este año ha entrado con mano firme entre los 100 restaurantes favoritos de los españoles, según TheFork, convirtiéndose en uno de los grandes protagonistas.

Almo: la cocina que conquista a los murcianos

La entrada de Almo en el Top100 no es fruto de la casualidad. El restaurante, liderado por Juan Guillamón (chef con una cocina profundamente ligada al producto) supo construir una propuesta que combina su creatividad con la técnica y el respeto a la despensa murciana.

Almo, o como antes se le conocía, AlmaMater, recibió su primera y única estrella Michelin, que no es poca cosa, en 2022, apenas tres años después de abrir sus puertas en el número 15 de la calle Madre de Dios. En aquel momento, su estrella se convirtió en la quinta que recibía la Región de Murcia en su historia.

Su inclusión en la prestigiosa lista supone un respaldo directo de los comensales que han pisado su casa, puesto que el ranking está cimentado a raíz de indicadores como la calidad y el volumen de las opiniones: una nota media superior a 9, un ticket medio por encima de los 20 euros y la frecuencia con la que los restaurantes son guardados en favoritos. Es decir, Almo no solo gusta: fideliza.

El Top100 más diverso de la historia

De acuerdo con la plataforma del tenedor, esta edición del Top100 se ha consolidado como la más diversa a nivel gastronómico, con 27 tipologías de cocina diferentes. La mediterránea lidera el ranking (20%), seguida de la cocina de autor (14%) y la española (11%), mientras que la japonesa, asiática, india o argentina también han tenido un papel importante.

A nivel de comunidades autónomas, Cataluña encabeza la lista con 34 restaurantes, seguida de la Comunidad de Madrid (20), la Comunidad Valenciana (16), Baleares (8) y Andalucía (7). Murcia, en cambio, solo ostenta 1. No obstante, como se puede comprobar, las grandes historias gastronómicas no tienen por qué nacer enen las capitales más evidentes, sino en cocinas donde el talento, el producto y la identidad se combinan con mucho esfuerzo. Y este año, una de esas historias se ha escrito desde Murcia.