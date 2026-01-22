Oportunidad inmobiliaria en Murcia: piso con piscina junto al Parque de Calblanque por 175.000 euros

El mercado inmobiliario murciano continúa ofreciendo oportunidades atractivas para quienes buscan vivienda habitual, segunda residencia o inversión. Un piso con piscina comunitaria en Cala Reona, en Cartagena, y un amplio inmueble en la zona de La Cumbre, en Puerto de Mazarrón, destacan dentro de la oferta actual por su ubicación, características y relación entre superficie y precio.

Estupendo piso con piscina cerca del mar en Cartagena, Murcia por 175.000 euros

Salón de piso con piscina en Cala Reona,Cartagena / Tucasa.com

Esta vivienda se encuentra en Cala Reona, dentro de la urbanización Cala Flores, y sale a la venta por 175.000 euros. El piso cuenta con 71 metros cuadrados construidos, distribuidos en dos dormitorios y un baño, y está ubicado en una primera planta de un edificio con ascensor.

El inmueble, de origen, se vende amueblado y dispone de armarios empotrados, suelo cerámico y orientación sur, lo que favorece la entrada de luz natural. Uno de sus principales atractivos es su entorno residencial con piscina comunitaria y zonas verdes, además de incluir plaza de garaje en el precio.

Situado a unos 500 metros del mar, el piso se ubica en un enclave natural privilegiado, a las puertas del Parque Regional de Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila, una zona especialmente valorada por los amantes de la naturaleza y las actividades al aire libre. La buena conexión por carretera permite llegar en pocos minutos tanto a La Manga del Mar Menor como al centro de Cartagena.

La vivienda se presenta como una opción interesante para quienes buscan un estilo de vida vinculado al mar, con tranquilidad, servicios cercanos y un clima mediterráneo que permite disfrutar del entorno durante todo el año.

Piso amplio en Playa Sol en Mazarrón, Murcia por 117.000 euros

Piso en Playa Sol, Mazarrón, La Cumbre / Tucasa.com

En la zona de La Cumbre, en el entorno de Playa Sol, se encuentra la segunda propiedad destacada. Se trata de un piso que sale a la venta por 117.000 euros, con una superficie construida de 112 metros cuadrados, distribuidos en tres dormitorios y dos baños.

La vivienda se sitúa en una cuarta planta con ascensor, se encuentra en buen estado de conservación y se entrega completamente amueblada, lista para entrar a vivir. Dispone de un amplio salón con terraza acristalada, cocina independiente equipada con lavadero y aire acondicionado, ofreciendo un espacio cómodo y funcional para familias o como residencia vacacional.

Ubicada en una zona tranquila y bien comunicada, la vivienda cuenta con acceso cercano a transporte público, centros comerciales y colegios, lo que facilita el día a día sin necesidad de grandes desplazamientos. Su amplitud y distribución la convierten en una alternativa atractiva dentro del mercado residencial de Mazarrón.

Estas dos propiedades reflejan la diversidad del mercado inmobiliario en la costa murciana. Desde un piso con piscina en un entorno natural privilegiado como Cala Reona, hasta una vivienda amplia y funcional en una zona tranquila de Mazarrón, la región continúa ofreciendo opciones adaptadas a distintos estilos de vida y necesidades residenciales.