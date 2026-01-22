Un nuevo centro de salud para dar servicio a 13.400 murcianos da su primer paso en Nonduermas

Un nuevo centro de salud que esperan desde hace años los habitantes de cinco pedanías de Murcia dio su primer paso en la Junta de Gobierno local, cuando el Ayuntamiento aceptó la cesión anticipada de la parcela en la que se construirá el edificio.

El futuro centro de atención primaria dará cobertura a unos 13.400 murcianos del área básica de salud de Nonduermas, que agrupa a esta y otras cuatro pedanías de Murcia: Era Alta, Rincón de Seca, La Raya y San Ginés.

En cuanto a la parcela cedida al Consistorio, se ubica en el carril Vizconde, una vía cercana a la vecina pedanía de Era Alta, y dispone de una superficie de 10.143 metros cuadrados para albergar el inmueble.

Plan de mejora

La infraestructura se incluye en el plan de mejora de la Atención Primaria de la Comunidad, que destina 78,5 millones de euros para la creación de 14 centros de salud sostenibles en la Región, entre ellos, el de Nonduermas, con una inversión de 2,7 millones.

Este plan también contempla otros dos centros de salud en el municipio de Murcia: los de Corvera -que amplió sus consultas de 5 a 7 con una inversión superior a 4,6 millones de euros- y Santiago y Zaraiche -una infraestructura demandada por los vecinos durante más de una década-.

Aunque este último se proyectaba junto a un centro de salud mental y una unidad docente que finalmente se eliminaron del proyecto, al reducir la inversión prevista de los 30 millones iniciales a 9 millones.

Sí que conservó la iniciativa la creación de un Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP), pero, de momento, no han iniciado los trabajos porque el proyecto chocó con los nuevos mapas de inundabilidad de la Confederación Hidrográfica del Segura, según la última información que recibió Paco Ludeña, presidente pedáneo de la localidad.

"El proyecto está en fase de estudio para su adecuación a las nuevas condiciones de inundabilidad establecidas sobre este solar, al igual que sobre otros públicos y privados, por parte de la Confederación Hidrográfica del Segura", explicaron fuentes de la Consejería de Salud a esta redacción.

Un año en busca de suelo

La Consejería de Salud es la entidad encargada de autorizar la construcción de la nueva infraestructura en Nonduermas, aunque el Ayuntamiento debía poner el suelo, un requisito que el Consistorio ha cumplido un año después de comenzar a buscar una parcela disponible en Nonduermas para albergar el centro de salud.

Como ya publicó este diario en enero de 2025, el actual consultorio médico de Era Alta está plagado de goteras y en el de Nonduermas los médicos comparten una pequeña consulta.

En su momento, se planteó un proyecto para adecuar la segunda planta del consultorio de Era Alta y construir allí una sala multiusos, pero quedó paralizado durante tres años. Durante ese paréntesis, se propuso construir el nuevo centro médico del área básica de salud de Nonduermas en lugar de la sala multiusos, una medida que fue aprobada en la Junta Municipal del pueblo.

Sin embargo, el Ayuntamiento ya estaba en plena búsqueda de la cesión de algún terreno que pudiese albergar el nuevo centro médico, algo que finalmente se hizo efectivo en la Junta de Gobierno celebrada el 30 de diciembre de 2025. Una vez que hay terrenos disponibles, el proyecto inicia ahora su andadura para dotar a más de 13.000 murcianos de un nuevo centro de salud.