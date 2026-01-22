Menos de un mes para abrir el subterráneo de Abenarabi tras 15 años

Tras quince años a puerta cerrada, el aparcamiento subterráneo de Abenarabi encara la recta final de las obras y estará operativo, como ya adelantó este diario, a mediados de febrero, después de sucesivos retrasos en los trabajos.

Aunque en un inicio se dio como fecha finales de 2025, en agosto de ese mismo año se anunció que la apertura se retrasaba a inicios de 2026, en concreto, para el mes de enero. Y, en noviembre del año pasado, fuentes del Ayuntamiento confirmaron a esta redacción que el aparcamiento bajo el Edificio Abenarabi abriría sus puertas a mediados de febrero.

Una vez iniciada la cuenta atrás, el alcalde de Murcia, José Ballesta, acompañado por el concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz, visitó las actuaciones en el aparcamiento cuando los operarios realizaban labores de pintura.

Medio millar de plazas

La inversión global supera los 300.000 euros para un contrato que se dividió en siete lotes, que comprenden el control de accesos, el circuito cerrado de televisión, la limpieza, electricidad, sistemas contra incendios, ascensores y pintura.

En una primera fase, se abrirán las tres primeras plantas con 440 plazas, 341 de ellas para uso público, y se ofertarán a un precio inferior en más de un 60 por ciento al medio de la zona.

Por otro lado, la apertura de la cuarta planta, con la que se completarán las 512 plazas con que cuenta el subterráneo se producirá "una vez analizada la demanda y necesidades existentes", detallaron desde el Ayuntamiento.

La entrada se realizará por la calle Abenarabi y la salida por Marqués de los Vélez. En cuanto a las salidas peatonales, serán por las calles Abenarabi y Mar del Caribe. Cabe resaltar que se pondrán en funcionamiento dos ascensores independientes del edificio administrativo, lo que permitirá el uso del aparcamiento fuera del horario de apertura del edificio.

Las instalaciones contarán, además, con 58 cámaras para reforzar la seguridad y agilizar la detección de cualquier incidencia, y habrá plazas reservadas para personas con movilidad reducida y para vehículos eléctricos.

Precios

Los usuarios podrán hacer uso del subterráneo por solo un 1 la hora, con un máximo de 12 euros diarios. Aunque también se habilitarán bonos mensuales por 40 euros para comerciantes, trabajadores y vecinos.

El nuevo estacionamiento se integrará en la aplicación municipal Aparcamurcia, que aglutina los aparcamientos de gestión municipal y permite el acceso y pago mediante lectura de matrículas, sin necesidad de ticket, y también notifica automáticamente el importe a los usuarios con el sistema de autopago activado.

El edificio de Abenarabi, bajo el que se ubica el aparcamiento, cuenta con alrededor de 500 trabajadores y atiende presencialmente a unas 22.000 personas al año. Asimismo, el inmueble se encuentra cerca de la Biblioteca Regional, la Cárcel Vieja, el Parque de Fofó e instalaciones deportivas como el Pabellón Príncipe de Asturias, el Cagigal, el Barnés y el Club de Tenis.