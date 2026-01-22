Social
Medio millar de jóvenes murcianos ya se han inscrito en los 23 talleres culturales para el primer trimestre de 2026
Las actividades más demandadas por los jóvenes son las deportivas, aunque también se ofertan disciplinas artísticas, culturales y de bienestar
Más de medio millar de jóvenes murcianos ya se han inscrito en alguno de los 23 talleres culturales que el Ayuntamiento oferta en el primer trimestre de 2026, unas actividades a las que el año pasado asistieron más de 20.500 participantes, según el balance que hizo este jueves la edil de Talento Joven y Espacios Públicos, Sofía López-Briones.
Los talleres se impartirán en los centros juveniles municipales de El Palmar, La Nave y 585m2 desde esta misma semana y se prolongarán hasta el 20 de marzo. La oferta formativa incluye disciplinas artísticas, culturales, deportivas y de bienestar.
Las actividades más demandadas por los jóvenes son las deportivas. En concreto, las más solicitadas zumba, pilates y yoga. Y todas las actividades ofertadas ya están completas casi en su totalidad.
Los eventos más solicitados son zumba, pilates y yoga
En el Espacio Joven La Nave se impartirán talleres de danza contemporánea, escritura creativa, baile moderno, teatro, ajedrez, guitarra, rap, canto y break dance.
Por su parte, el Espacio Joven El Palmar acogerá actividades de zumba, pilates, danza contemporánea, baile moderno, teatro, guitarra, rap, combos, karate e inglés infantil.
Por su último, el Espacio Joven 585m2 ofrecerá talleres de rap, yoga, guitarra acústica y escritura creativa.
Balance de 2025
Durante el año 2025, los tres espacios jóvenes municipales acogieron 5.500 actividades y 58.425 participantes.
En el Espacio Joven La Nave se desarrollaron 2.282 actividades con 20.503 participantes, que alberga también programas municipales como el club de idiomas, las actividades del programa redes y un servicio de asesoría psicosocial. Asimismo, lo largo del año se han celebrado también eventos puntuales como exposiciones, representaciones teatrales, competiciones de danzas urbanas, encuentros culturales y celebraciones conmemorativas.
Por su parte, el Espacio Joven El Palmar ha registrado 1.856 actividades y 27.153 participantes, con una oferta consolidada de talleres trimestrales, programas municipales y la colaboración con asociaciones culturales, deportivas y sociales del entorno. Entre los eventos más destacados se encuentran actos de graduación de centros educativos, fiestas de Navidad y de fin de curso, pasarelas de moda y retransmisiones deportivas.
En cuanto al Espacio Joven 585m2, ha acogido 1.362 actividades, con 10.769 participantes, combinando talleres estables, programas municipales y una amplia red de asociaciones y colectivos sociales, culturales y educativos. El centro ha sido escenario de encuentros juveniles, exposiciones, actividades formativas, ensayos artísticos y celebraciones a lo largo de todo el año.
