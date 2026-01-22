El Ayuntamiento estudia ampliar el horario de las plazas de carga y descarga en Murcia a petición de Fremm

La implantación de la nueva ordenanza de estacionamiento regulado en Murcia continúa avanzando en el sector empresarial. Las jornadas informativas para presentar el registro para que profesionales y autónomos usen las plazas destinadas a las labores de carga y descarga continúan su curso, en esta ocasión con la Federación Regional de Empresarios del Metal de Murcia (Fremm).

Aunque en estas jornadas informativas también se recogen las peticiones y sugerencias de las entidades murcianas para terminar de pulir la normativa y, de hecho, a petición de los directivos de Fremm, el Ayuntamiento estudiará ampliar el límite horario de 5 horas establecido para las zonas azules y verdes.

"A la hora de arreglar una avería, el tiempo no se puede medir", explicó Francisco Galián, miembro de la comisión ejecutiva de FREMM, Federación que engloba más de 70 sectores empresariales en Murcia. Además, la ordenanza establece puntos en los que el límite es de 15 minutos y "el trabajo se puede complicar: hay equipos que pesan 40 kilos y otros 300", agregó Galián.

"Entendemos que es difícil convivir con los cambios. Se han recogido algunas peticiones y ya veremos si hay que complementar las medidas con otras", valoró el miembro de la comisión ejecutiva consultado sobre la nueva normativa.

Habrá bonos diarios, semanales, mensuales y anuales

Novedades

A partir del 1 de febrero se hará efectivo el registro previo para que empresas y autónomos puedan hacer uso de las plazas de las zonas azules y verdes por un "coste mínimo, para asegurar que la reserva se hará efectiva", explicó, por su parte, el concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz.

Además, habrá bonos diarios por 2,05 euros; semanales por 7,50; los mensuales costarán 30 euros; y, los anuales, 250.

El registro se realizará mediante una aplicación habilitada por Urbamusa en la que habrá que rellenar los datos y establecer los tiempos y zonas en los que se quiere hacer la reserva, detalló el edil. Entonces, se expedirá un 'ticket cero', ya validado, que identificará al vehículo mediante la matrícula.

El registro es gratis y se debe respetar el tiempo máximo establecido en la señalización. El nuevo sistema entrará en funcionamiento el próximo 1 de febrero, tras la moratoria solicitada por la patronal. Hasta el momento, se han producido ya más de 600 registros en el nuevo sistema de carga y descarga.

Noticias relacionadas

La semana pasada, el edil de Movilidad impartió otra jornada informativa en la sede de la Federación Regional de Organizaciones y Empresas de Transporte de Murcia (FROET), entidad que también trasladó una serie de propuestas técnicas que han fueron incorporadas por el Ayuntamiento para simplificar el sistema de registro, como la posibilidad de inscribir en un solo trámite todos los vehículos de una empresa.