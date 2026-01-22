Una farmacéutica murciana revela el método infalible para los labios cortados: "Tenéis que dejar de hacerlo"

Si sufres de labios secos o agrietados mientras sigues un tratamiento con isotretinoína, como puede ser Roacután, Tercután o Isotipnoína, es probable que estés cometiendo un error muy común: usar cacao para labios convencional.

La farmacéutica murciana Noelia Bermejo, conocida en Instagram como @its.noeliafarma, advierte de la problemática que se ha encontrado casi a diario con sus clientes: "Tenéis que dejar de hacerlo y utilizar bálsamos reparadores", aclara. Si no, empeorará vuestra situación.

Hidratar con cacao, resultados mínimos

En uno de sus últimos vídeos, Noelia explica que los pacientes que usan cacao con el objetivo de hidratar sus labios apenas obtienen resultados mínimos, que son mejores los bálsamos. A su vez, acompaña diciendo que existen varios formatos en los que se puede consumir estos últimos: "Suelen ser en tarro, en fluido… no vale cualquier protector".

Según esta experta de la salud, las marcas más recomendables son LETIbalm, Uriage y Avène. Pero no vale cualquiera. Es muy importante "ponga reparador". Los productos recomendados por la murciana está formulados específicamente para regenerar y reparar los labios dañados.

El secreto, según cuenta Bermejo, está en la frecuencia en la que te untas el bálsamo: "Tres veces al día, incluso cinco, seis, siete...". La constancia, destaca, es muy importante en el cuidado intensivo labial. Asimismo, también transmite que para sellar los labios, una vez aplicado el bálsamo, es conveniente aplicar un sellado de labios durante la noche: "vale con un tipo vaselina".

El consejo de Noelia es transparente: dejar de depender del cacao y apostar por productos que realmente restauren la barrera labial. Si sigues al pie de la letra estas recomendaciones, "tus labios van a pegar un cambiazo". Podrás decir adiós a las grietas. Las molestias disminuirán notablemente.

Así que, ya sabes. si quieres mantener unos labios suaves y saludables, al mismo tiempo que utilizas un tratamiento con isotretinoína, este método puede convertirse en tu aliado diario.