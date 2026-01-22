Los autobuses amplían horarios en las pedanías de Murcia: La Arboraleja tendrá servicio por las tardes y los sábados

El nuevo modelo de transporte en Murcia contempla mejoras de frecuencias y horarios en varias pedanías, como ha venido anunciando el concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz, quien desveló este miércoles las novedades que llegarán a La Arboraleja.

La pedanía murciana contará con servicio de autobús por las tardes y los sábados. Así, la salida del último autobús en dirección a Murcia pasará desde las 13:50 horas actuales a las 21:45 horas con el nuevo modelo.

Destaca también la creación de una conexión directa en autobús con el centro de salud de San Andrés. Asimismo, los vecinos podrán llegar al Hospital Virgen de la Arrixaca y a los campus universitarios de Espinardo (UMU) y Los Jerónimos (UCAM) con un único transbordo.

Aunque el nuevo modelo de transporte público, ya licitado por el Ayuntamiento de Murcia, contempla mejoras en muchas otras pedanías de Murcia, entre las que destacan el servicio bajo demanda en zonas rurales, la ampliación de los horarios por la noche y el regreso del buhobús.

Asimismo, el servicio de autobús llegará a zonas a las que ahora no da cobertura, en concreto, en la urbanización Montevida, Barqueros, Molino de la Vereda, Torre Guil y las avenidas Marina Española, Príncipe de Asturias-Ciudad de Aranjuez, Loaysa-Reino de Valencia y Pintor Pedro Cano, en El Palmar.

Ampliación del servicio nocturno

Hasta ahora, las líneas a pedanías solo operan hasta las diez de la noche. Pero el nuevo modelo de transporte contempla la ampliación del servicio nocturno.

Así, a las 22:20 horas partirán los últimos viajes hacia Monteagudo y la Albatalía; a las 22:45, horas hacia Era Alta y San Ginés; y a las 22:50 horas, hacia Beniaján. Las últimas salidas hacia Puente Tocinos, El Palmar, Los Garres, Sangonera La Verde y Alquerías serán a las 23:00 horas.

A las 23:10 horas, se embarcarán los últimos pasajeros rumbo a Patiño. Ya a las 23:30 horas, partirán los últimos autobuses hacia La Alberca, Cabezo de Torres y El Puntal. Y, a falta de diez minutos para la media noche, harán lo propio los vehículos que vayan dirección a Sangonera La Seca.

Servicio bajo demanda

En cuanto al servicio bajo demanda, se ofrecerá con taxis y minibuses, al mismo precio que tendrá el resto del transporte público en el municipio. Con este servicio, se dará cobertura a 9.736 habitantes, de los cuales 4.531 no cuentan todavía con servicio de transporte público.

Diez pedanías rurales contarán con el servicio de transporte a demanda, divididas en cuatro sectores, y los viajeros podrán desplazarse dentro del sector, o bien hasta un punto desde el cual podrán continuar el trayecto por el resto del municipio.

El sector noroeste dará servicio a Barqueros y Cañada Hermosa; el suroeste, a Lobosillo, Valladolises, Corvera, La Murta y Baños y Mendigo; el sureste, a Los Martínez del Puerto, Mosa Trajectum, el polígono de Amazon y Baños y Mendigo; y, el sector Sangoneras-El Palmar, a Frondoso Valley, Torreguil en la pedanía de Sangonera la Verde, y a las zonas de Molino de la Vereda y Cuevas del Norte en Sangonera la Seca.