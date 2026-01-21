Uber se alía con ENAE Business School para impulsar la movilidad universitaria en Murcia

ENAE Business School y Uber han firmado un acuerdo de colaboración para el curso 2025–2026 con el objetivo de mejorar la movilidad en el entorno universitario y ofrecer una experiencia más cómoda, eficiente y segura a los estudiantes. Con este acuerdo, Uber se convierte en el partner oficial de movilidad de ENAE, reforzando su apuesta por la innovación en el ámbito educativo.

Como parte de esta iniciativa, se habilitará un punto oficial de recogida de Uber en las instalaciones de ENAE (Edificio Nº13 – Campus Universitario), lo que facilitará los desplazamientos de alumnos, profesores y visitantes desde y hacia el campus, especialmente en horas punta o durante eventos académicos.

Miguel López, director general de ENAE Business School, ha destacado: “En ENAE entendemos que la excelencia académica debe ir acompañada de una experiencia más allá del aula de primer nivel. Esta alianza con Uber nos permite ofrecer a nuestros alumnos, profesores y visitantes una solución de movilidad ágil y segura, eliminando barreras y facilitando el acceso a nuestras instalaciones”.

Por su parte, Felipe Fernández Aramburu, director general de Uber en España y Portugal, ha señalado: “Queremos que Uber sea un recurso útil para los estudiantes murcianos. Al aliarnos con ENAE, acercamos nuestra tecnología a un campus con un gran dinamismo empresarial y académico, facilitando una movilidad más segura, fiable y adaptada a las necesidades del día a día”.

Con este acuerdo, ENAE Business School continúa fortaleciendo su red de colaboraciones con empresas líderes, reforzando su papel como referente educativo y plataforma de conexión entre estudiantes y el entorno profesional.