Tráfico
El túnel de Ronda Norte en Murcia permanecerá cerrado esta noche por trabajos técnicos
El tráfico hacia la MU-33 se desviará en superficie por plaza de Castilla
EFE
El túnel de Ronda Norte, en Murcia, permanecerá cerrado al tráfico hoy miércoles entre las 22 y la 1:00 horas de la madrugada en sentido salida hacia la autovía MU-33 (antigua A-30) por trabajos técnicos de inspección.
Según han informado fuentes municipales en un comunicado, mientras se lleven a cabo esos trabajos, la salida del tráfico a la autovía se podrá llevar a cabo con normalidad a través de la rotonda de la plaza de Castilla, en superficie, sin utilizar el túnel.
El Ayuntamiento realizará inspecciones para planificar la reapertura del paso peatonal de San Basilio-San Antón
Los trabajos consisten en la extracción de testigos en el paso subterráneo peatonal de San Basilio-San Antón, que se cerró al público por un derrumbe, para analizar el estado estructural del túnel y planificar las acciones que permitan su futura habilitación para el uso peatonal con plenas garantías de seguridad.
La intervención se ha programado en este horario nocturno con el objetivo de causar las menores molestias posibles.
