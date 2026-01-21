Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Rebautizada la biblioteca del Cuartel de Artillería de Murcia

Las instalaciones cambiarán de nombre para rendir homenaje a José Manuel Garrido Guzmán, a quien La Opinión le concedió El Importante de marzo

El interior de una de las salas de la Biblioteca Río Segura.

El interior de una de las salas de la Biblioteca Río Segura. / A.M.

Judit López Picazo

Judit López Picazo

La biblioteca Río Segura en el Cuartel de Artillería de Murcia cambiará de nombre para homenajear al impulsor de la red regional de bibliotecas: José Manuel Garrido Guzmán, a quien la Comunidad Autónoma le entregó su Medalla de Oro en junio y La Opinión le concedió El Importante de marzo.

Garrido desempeñó cargos en la administración local, regional y nacional: desde ser el primer consejero murciano de Cultura de la democracia, labor que compaginó con la misma concejalía del Ayuntamiento murciano, hasta incorporarse en 1982 al Ministerio como director general de Música y Teatro, puesto desde el que contribuyó a poner en marcha el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (Inaem).

La primera Filmoteca Regional, las salas de exposición del Almudí, la Joven Orquesta de Murcia y de los Festivales Internacionales de Teatro y Jazz en la Calle son ejemplos del legado de Garrido en la Región, así como la remodelación y municipalización del Teatro Romea en la capital murciana. Además, a nivel nacional, de su trayectoria destaca la creación de la Compañía Nacional de Teatro Clásico y el Auditorio Nacional.

Reconocimiento

Este cambio de denominación de las instalaciones públicas supone "un reconocimiento a la trayectoria, méritos y contribución al desarrollo cultural, bibliotecario y artístico", señalan desde el Ayuntamiento de Murcia en un comunicado en el que resaltan que Garrido "impulsó un proceso de modernización cultural del municipio, como la dinamización de las Fiestas de Primavera".

