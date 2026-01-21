Callejero
Rebautizada la biblioteca del Cuartel de Artillería de Murcia
Las instalaciones cambiarán de nombre para rendir homenaje a José Manuel Garrido Guzmán, a quien La Opinión le concedió El Importante de marzo
La biblioteca Río Segura en el Cuartel de Artillería de Murcia cambiará de nombre para homenajear al impulsor de la red regional de bibliotecas: José Manuel Garrido Guzmán, a quien la Comunidad Autónoma le entregó su Medalla de Oro en junio y La Opinión le concedió El Importante de marzo.
Garrido desempeñó cargos en la administración local, regional y nacional: desde ser el primer consejero murciano de Cultura de la democracia, labor que compaginó con la misma concejalía del Ayuntamiento murciano, hasta incorporarse en 1982 al Ministerio como director general de Música y Teatro, puesto desde el que contribuyó a poner en marcha el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (Inaem).
La primera Filmoteca Regional, las salas de exposición del Almudí, la Joven Orquesta de Murcia y de los Festivales Internacionales de Teatro y Jazz en la Calle son ejemplos del legado de Garrido en la Región, así como la remodelación y municipalización del Teatro Romea en la capital murciana. Además, a nivel nacional, de su trayectoria destaca la creación de la Compañía Nacional de Teatro Clásico y el Auditorio Nacional.
Reconocimiento
Este cambio de denominación de las instalaciones públicas supone "un reconocimiento a la trayectoria, méritos y contribución al desarrollo cultural, bibliotecario y artístico", señalan desde el Ayuntamiento de Murcia en un comunicado en el que resaltan que Garrido "impulsó un proceso de modernización cultural del municipio, como la dinamización de las Fiestas de Primavera".
- El tenista chino es técnicamente muy bueno, pero no gestiona bien las emociones
- Este pueblo de Murcia de poco más de 100 habitantes es el único de la Región que habla valenciano
- Paraguas y abrigo: así será el tiempo en la Región de Murcia este fin de semana
- Fallece una niña de 9 años por atragantamiento en Murcia
- El Campo de Cartagena y Mazarrón estarán en alerta amarilla por fenómenos costeros este martes
- El TSJ rechaza el recurso de los condenados por el crimen de la gasolinera de Lorca que alegaron 'miedo insuperable
- De tienda de lámparas de referencia en Cartagena a apartamentos para trabajadores de Escombreras
- Un hombre muere de un disparo en la entrada a su vivienda en El Algar