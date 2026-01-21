El Molino Armero de Murcia encadena el BIC con las obras

El Molino Armero, en la pedanía de Cabezo de Torres, encadena su declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) con las futuras obras de rehabilitación que convertirán al espacio en un lugar para la cultura.

La Comunidad inició, a petición expresa del Ayuntamiento de Murcia, iniciar el procedimiento para declarar el inmueble como Bien de Interés Cultural (BIC), bajo la figura de Lugar de Interés Etnográfico.

Y una vez que este proceso ha iniciado su andadura, el Consistorio retoma el proyecto para rehabilitar uno de los últimos molinos de pimentón que ha estado en funcionamiento en la Región de Murcia y un ejemplo singular del pasado industrial ligado a la red de riego de la huerta.

Tras la solicitud presentada por el Consistorio el pasado 27 de mayo de 2025, la Dirección General de Patrimonio Cultural ha incoado el procedimiento administrativo para la protección del Molino Armero, la balsa islámica y un tramo de la acequia de Churra la Vieja, que forman parte del Sitio Histórico Monteagudo-Cabezo de Torres, declarado BIC.

En la solicitud inicial del Ayuntamiento, se destaca que el molino conserva prácticamente intacta la maquinaria, edificios anexos, el cauce de la acequia y los muros de una gran alberca de origen medieval.

El concejal de Planificación Urbanística, Huerta y Medio Ambiente, Antonio Navarro, recordó que el inmueble ya cuenta con la máxima categoría de protección municipal, al estar catalogado en el Plan General de Ordenación Urbana de Murcia con grado de protección 1.

Rehabilitación

La actuación permitirá recuperar un conjunto de cerca de 1.600 metros cuadrados distribuidos en semisótano, planta baja y planta piso para destinar el edificio a usos culturales.

Noticias relacionadas

Construido sobre los restos de un antiguo molino de los siglos XVII y XVIII y activo hasta finales del siglo XX, el Ayuntamiento adquirió en 2020 este inmueble ubicado en la calle Mayor, número 26, de Cabezo de Torres, que data del siglo XVII y estuvo dedicado a la fabricación de pimentón durante siglos hasta que cesó su actividad hace cerca de 20 años.