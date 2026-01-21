Inician las obras para construir un nuevo acceso directo al centro de Murcia desde San José de la Vega

Las obras para construir un vial de conexión entre la calle Mayor de San José de la Vega y la avenida de Levante inician, de nuevo, su andadura y, según los plazos previstos, estarán concluidas a mediados de abril.

La maquinaria ya llegó a la pedanía murciana en 2023, pero la empresa desistió de concluir los trabajos, por lo que el contrato fue rescindido a finales de 2024. Tras modificar el proyecto, con cambios como incorporar un carril bici y una banda peatonal, el Ayuntamiento volvió a sacarlo a licitación en febrero de 2025 y, casi un año después, la empresa adjudicataria, CHM Obras e Infraestructuras, S.A, ha podido iniciar los trabajos previstos.

El proyecto salió a licitación por un importe de poco más de 182.000 euros, casi 50.000 euros menos que en la ocasión anterior, cuando se adjudicó por 227.000 euros, aunque cabe destacar que la anterior adjudicataria, antes de desistir, dejó hecho parte del trabajo, como compactar el terreno.

Conexiones

El alcalde de Murcia, José Ballesta, acompañado por la vicealcaldesa y concejal de Fomento y Patrimonio, Rebeca Pérez, visitaron este miércoles el inicio de los trabajos que permitirán evitar el paso por el centro de la pedanía murciana a la hora de acceder a la zona industrial, por lo que la actuación contribuirá a descongestionar el tráfico en la calle Mayor y en la avenida de la Libertad.

Además, este proyecto permitirá crear un nuevo acceso directo al centro urbano desde la avenida de Levante a través de la calle Tiñosa, vía que alberga un colegio y un pabellón deportivo.

"Esta conexión permitirá un acceso mucho más seguro a la calle Mayor de San José de la Vega, pero también mucho más rápido y, sobre todo, mucho más amable con todos los vecinos, puesto que incorpora carril bici e incorpora también una acera peatonal", resumió el alcalde de Murcia, José Ballesta, durante la visita técnica.

Características

El proyecto incorpora la prolongación del carril bici desde la avenida de Levante hasta la calle Mayor, con una anchura de 2 metros, pavimento verde y separado del tráfico con elementos de balizamiento. Además, se habilita una banda peatonal de 1,50 metros, diferenciada con pavimento rojo.

Asimismo, se ejecutará un nuevo acceso rodado y peatonal a la calle Tiñosa, que incluirá un carril de giro directo, un muro de contención para construir una rampa, la reconfiguración de los semáforos, un nuevo drenaje de aguas pluviales y alumbrado público

El nuevo vial contará con una longitud total de 150 metros, dos carriles de circulación, un nuevo paso de peatones y ciclista accesible en la intersección con la calle Mayor. En cuanto a las actuaciones contempladas, se incluyen trabajos de cimentación, excavaciones para muros de contención, movimientos de tierras para el nuevo acceso y, finalmente, la pavimentación de aceras y calzadas.