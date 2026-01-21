Medio ambiente
Los ficus de la Glorieta de España en Murcia, a revisión
También se han descargado las copas de estos árboles catalogados como singulares para evitar posibles caídas de ramas
Llega el turno de los ficus de la Glorieta de España en el marco de los trabajos periódicos de mantenimiento en los 569 árboles censados como singulares en el municipio de Murcia, labor que realiza el servicio municipal de Parques y Jardines, dependiente de la Concejalía de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente. Además, durante los trabajos de mantenimiento se descargaron las copas de estos árboles para evitar posibles caídas de ramas.
Los árboles se catalogan como singulares debido a factores como su edad, porte o características excepcionales y las revisiones siguen el método VTA (Visual Tree Assessment), una técnica que determinar el estado interno del árbol a partir del estudio de sus ramas, rebrotes, crecimiento, color y densidad foliar.
"Los árboles son los pulmones verdes de nuestro municipio, ya que absorben, aproximadamente, 21,77 kg de CO2 al año. Por ello, cada árbol contribuye a mejorar la salud de los murcianos, la calidad del aire y el medio ambiente y es de vital importancia preservar la salud y la seguridad de todos y cada uno de los árboles que tenemos en el municipio de Murcia, con especial atención al arbolado singular", destacó el edil del ramo, José Guillén.
Más de 150.000 ejemplares
En total, el municipio cuenta casi 140.000 árboles y 18.000 palmeras, que reciben inspecciones específicas de manera individualizada. En el caso del arbolado singular, estas revisiones son semestrales, aunque pueden realizarse de forma mensual, quincenal o incluso semanal, según las características y necesidades de cada ejemplar.
Algunos de los árboles más emblemáticos del municipio, como el ficus de Santo Domingo, los ficus del Hospital Reina Sofía, del Cuartel de Artillería o los eucaliptos del Jardín del Malecón, son sometidos también a revisiones externas por parte de expertos independientes.
