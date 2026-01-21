Infraestructuras
Cuatro viviendas públicas en Murcia, cerradas a la espera de la cocina
El PSOE reclama "la licitación urgente del mobiliario necesario" y el PP asegura que el proceso ya está en la fase final
Cuatro viviendas públicas en Murcia permanecen cerradas a la espera de la cocina. Tras un comunicado del PSOE en el que pedían la licitación urgente de los equipamientos que faltan en un bloque de viviendas de la calle Capuchinos, en el barrio de El Carmen, el PP anunció que "se encuentran en la fase final de los trámites administrativos para completar su equipamiento, incluidas las cocinas".
Los socialistas informaron de que llevarían una moción al próximo Pleno municipal para concluir las obras en los inmuebles que el PP anunció, en mayo de 2024, abriría de forma “inminente”. “Con la crisis que vivimos, no nos lo podemos permitir”, afirmó el portavoz del PSOE, Ginés Ruiz Maciá.
“Ya no les pedimos que construyan las 4.000 viviendas que prometieron en campaña, ni confiamos en que sean capaces de no perder los más de veinte millones de euros conseguidos para vivienda asequible. Les pedimos algo más básico, que abran las viviendas que ya están construidas y llevan años cerradas por desidia”, agregó el portavoz del PSOE.
Sin embargo, desde el Ayuntamiento aseguran que Murcia dispone del mayor parque de vivienda pública de su historia, con un total de 1.079 viviendas municipales, y se destina medio millón de euros al año para su mantenimiento. Además, a ello se suma el impulso de nuevas promociones residenciales y la rehabilitación de inmuebles municipales.
Además, desde el Ayuntamiento señalan que otras promociones municipales incorporan equipamientos que no estaban previstos inicialmente. "Esta forma de trabajar evidencia una gestión orientada a la calidad y al bienestar de las familias, frente a la improvisación y la falta de planificación que caracterizó la etapa socialista", concluyeron desde la Glorieta.
