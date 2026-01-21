Agresiones a padres y pantallas, los principales problemas de salud mental en jóvenes murcianos

"Proteger a los jóvenes de las pantallas" ha sido el principal enfoque del programa municipal de salud mental durante 2025, en palabras de la concejala de Bienestar Social, Familia y Salud, Pilar Torres, quien presentó el balance de actuaciones este miércoles.

El programa Sumate, desarrollado en colaboración con el Teléfono de la Esperanza, atendió el año pasado a casi 6.000 jóvenes, padres y tutores en los 238 talleres desarrollados en 19 centros educativos.

"Cada vez son más las agresiones de jóvenes hacia sus padres", aseguró Antonio Rubio, director técnico de Teléfono de la Esperanza de Murcia, quien detalló que "falta de control, agresividad, impulsividad, desmotivación y soledad son realidades que emergen durante los talleres preventivos y de intervención".

Intervenciones

Aunque, más allá de los talleres, se trata de un programa integral, con servicios complementarios. En situaciones de especial vulnerabilidad o agresividad, como ideación suicida o ganas de abandonar el hogar o los estudios, se activan protocolos de actuación en la sede del Teléfono de la Esperanza con profesionales de la salud mental.

En este último año, se han desarrollado unas 40 o 50 intervenciones con sesiones psicológicas o reuniones con la familia. Aunque las cifras son similares a las de años anteriores, ha aumentado la variedad de las causas.

En 2025, desde el Teléfono de la Esperanza han atendido muchas situaciones de agresiones a familiares, mala gestión de la frustración con relaciones de pareja y abandono escolar. En cuanto a los padres, piden, sobre todo, herramientas para afrontar los problemas en el seno familiar.

Nuevas temáticas

Por su parte, Lola Martínez, responsable de proyectos del Teléfono de la Esperanza, explicó que se trata de "un programa vivo, dinámico y flexible, que se adapta a la sociedad", lo que les permite detectar necesidades para incluir al catálogo de actividades nuevos talleres y temáticas.

"Tratamos de proteger a los jóvenes de las pantallas, por ello el programa se ha orientado más a esta temática en el último año", agregó la edil del ramo. En 2025, han destacado los talleres que abordan la relación de los jóvenes con el mundo digital y las redes sociales y cómo afectan estas plataformas a su identidad. En este sentido, Torres destacó los talleres 'Sin filtros' y 'Mi yo digital'.

Otra demanda novedosa, a través de los tutores escolares, es la de proporcionar técnicas herramientas a los jóvenes para afrontar el estrés que generan retos académicos como son los exámenes, que derivó en la creación de un taller específico.

Usuarios

De los 5.849 participantes, 5.537 fueron adolescentes de entre 14 y 17 años, que pedían trabajan situaciones como la autoestima y los conflictos. Aunque también se atendieron a 80 padres y madres cuyas mayores preocupaciones fueron no saber cómo relacionarse con sus hijos y situaciones de agresividad.

Asimismo, se dio asesoramiento a 23 docentes que, "a veces tampoco saben cómo intervenir o cómo llegar a los jóvenes", explicó el director técnico de Teléfono de la Esperanza.

El programa dispone de un número de teléfono las 24 horas del día para resolver consultas, así como un chat, canales que complementan a los programas presenciales en centros escolares para adaptarse a las nuevas formas de comunicación de los jóvenes.

Las consultas por chat se han triplicado en el último año, un canal que emplean, sobre todo, los jóvenes, desgranó Antonio Rubio, quien declaró: "No me da vergüenza admitirlo: a veces, no podemos responder a todas las peticiones que recibimos por chat". Por su parte, los padres utilizan más el número de teléfono habilitado.

La iniciativa se exportará a otras zonas de la Región, como Lorca, Cartagena y el Mar Menor

Expansión

Desde el Teléfono de la Esperanza explicaron que son los directores eligen los talleres que se desarrollan en los centros y que 14 colegios han solicitado ya alguno de los talleres para el primer trimestre de este 2026 y se espera atender a más de 3.000 adolescentes.

Además, "gracias a que el Ayuntamiento de Murcia apostó por el programa, se corrió la voz por otros municipios y se exportará a otras zonas de la Región, como Lorca, Cartagena y el Mar Menor", anunció el director técnico de Teléfono de la Esperanza de Murcia.