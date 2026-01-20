Vox recuerda la promesa electoral de edificar un consultorio médico en El Puntal

Vox llevará al próximo Pleno municipal la construcción de un nuevo consultorio médico en El Puntal, una promesa electoral del actual equipo de Gobierno local, debido al aumento de la población de la pedanía murciana en los últimos años.

"En la actualidad, muchos vecinos de El Puntal deben desplazarse a otros centros médicos, ya que el que existe en su pedanía tiene graves limitaciones de espacio, recursos y capacidad asistencial", aseguran los de Abascal en un comunicado.

"Eso hace que los murcianos que viven en El Puntal tengan una atención médica primaria mucho más reducida que los vecinos de otras pedanías, lo que necesariamente repercute en los servicios básicos sanitarios, a los que tienen el mismo derecho que el resto de murcianos, como la prevención, el diagnóstico precoz y el seguimiento de enfermedades crónicas", resaltan en el escrito.

Normativa

Además, Vox recuerda que la normativa vigente establece 'ratios' de población por cada centro médico, además del personal sanitario que es necesario para atender a esa población. Y, en El Puntal, se encuentran "claramente tensionados", exponen.

La administración de la Región de Murcia la encargada de asumir la gestión sanitaria, pero "corresponde al Ayuntamiento facilitar la construcción de las infraestructuras públicas esenciales para la atención médica primaria en el término municipal", subrayan desde Vox.

Incumplimiento

La concejala de Vox, María Guerrero, visitó el actual consultorio médico de la pedanía y cuestionó que “el Gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento de Murcia no cumple con su programa electoral".

"Prometieron que El Puntal tendría un nuevo centro médico de atención primaria adecuado a su población y, sin embargo, estamos en el tercer año desde que ganaron las elecciones y no ha sido así", lamenta la edil de Vox.