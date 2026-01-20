Social
De la ocupación a la falta de institutos: las quejas vecinales de barrios y pedanías de Murcia
El PSOE se hace eco de las peticiones de los vecinos de Ronda Sur y Vox hace lo propio en Barriomar, aunque algunos ciudadanos acuden directamente a las redes sociales para difundir sus reclamos
Las demandas vecinales en los barrios y pedanías de Murcia son un incansable combustible para las mociones y reclamaciones de la oposición política.
Concejales y vocales de PSOE y Vox se reúnen periódicamente con grupos de ciudadanos y entidades sociales para hacerse eco de sus peticiones en el Ayuntamiento y, en la última ronda, les llegó el turno a los vecinos de Ronda Sur y Barriomar.
Aunque otros vecinos y entidades sociales se saltan la vía institucional y acuden directamente a las redes sociales para pedir la limpieza de espacios públicos o incluso el vaciado de un contenedor de pilas.
Falta de seguridad
Vox vuelve a lamentar "la falta de seguridad en barrios y pedanías de Murcia" en un comunicado en el que también cuestiona que "el Ayuntamiento no pone suficientes medios para garantizar esta competencia esencial, pero sí pone para flores y fiestas".
En esta ocasión, el concejal de Vox Fernando Sánchez-Parra se reunió con algunos vecinos de la calle Orilla de la Vía, en La Purísima-Barriomar, para abordar el problema de la ocupación.
Para Vox, "los actuales decretos del Gobierno de Sánchez amparan y evidentemente promueven este robo organizado de las viviendas", explica la formación en el escrito.
Además, "cuando por fin se puede expulsar a los ladrones de hogares de familias, se encuentran con las casas expoliadas y arrasadas, en estado de inhabitabilidad, sin tener recursos para arreglar nada", concluyen.
Falta de infraestructuras
Por otro lado, los vecinos de Ronda Sur piden más infraestructuras públicas debido al crecimiento de la población, entre las que se encuentran un pabellón deportivo y un nuevo instituto.
Aunque la falta de accesos dignos también fue un tema abordado en la reunión mantenida con los ediles del PSOE Ginés Ruiz y Carmen Fructuoso.
Los vecinos del barrio murciano también trasladaron al PSOE sus dudas sobre el impacto de la futura estación de autobuses soterrada, en concreto, "sobre el diseño de los accesos, el aumento del tráfico y las consecuencias", matizaron los socialistas en un comunicado.
Con todo, los vecinos de Ronda Sur piden más información y capacidad de participación en el proyecto de la futura estación de autobuses y el PSOE se compromete a “llevar todas estas reivindicaciones al Pleno municipal para que se debatan y se adopten compromisos concretos”, aseguró el portavoz del Grupo Socialista.
Otras demandas
Aunque, en ocasiones, estas demandas vecinales no pasan más allá de las conversaciones diarias o un mensaje en redes sociales.
Por ejemplo, un usuario pidió a través de X el vaciado de un contenedor de pilas en la avenida San Juan de la Cruz con Pío Baroja, en el barrio del Infante, el 12 de enero y, una semana después, volvió a realizar la misma petición.
Otro caso es el de la asociación vecinal del barrio de San Basilio, que denunció que "la Lonja está llena de caca de palomas y cayéndose a trozos, los parques infantiles abandonados y las calles que parecen caminos de cabras".
