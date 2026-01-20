Murcia celebra el 30 aniversario de 'Talentismo' poniendo en valor la atención a las personas con autismo y sus familias

El Ayuntamiento de Murcia se suma a la conmemoración del 30 aniversario de TALENTISMO poniendo en valor la atención integral a las personas con autismo y sus familias. La concejal de Bienestar Social, Familia y Salud, Pilar Torres, ha participado en la presentación de esta programación especial que se extenderá a lo largo de 2026, acompañada por el presidente de TALENTISMO, Javier Ruiz de la Torre; y el artista murciano Sebastián Hernández Díaz, SBAH, autor del cartel conmemorativo.

La programación, que incluirá un completo programa de actividades conmemorativas para poner en valor estas tres décadas de compromiso social, inclusión y defensa de derechos, arrancará el próximo 14 de marzo con la Gala del 30 aniversario, que tendrá lugar en la Finca Buenavista e incluirá un acto de carácter institucional y social en el que se espera la asistencia de cerca de 600 personas.

Bajo el lema ‘Hay tantas formas de brillar', la gala estará conducida por Marisol Conesa, psicóloga de TALENTISMO, y Pedro González Carballo, usuario de la asociación. Así, la jornada que tendrá lugar el próximo 14 de marzo se concibe como un espacio de visibilización, reconocimiento y ruptura de estereotipos. Además, se entregarán distintos reconocimientos a entidades y personas que contribuyen a mejorar los entornos y a favorecer un futuro más inclusivo y accesible.

"Hablar de TALENTISMO es hablar de tres décadas de compromiso, profesionalidad y trabajo constante al lado de las personas con autismo y sus familias", ha apuntado la concejal de Bienestar Social, Familia y Salud, Pilar Torres, quien puesto en valor "la labor esencial que desarrolla la entidad y nuestro compromiso con políticas sociales que garanticen inclusión, igualdad de oportunidades y respeto a la diversidad".

La edil ha mostrado el reconocimiento del Ayuntamiento de Murcia a la trayectoria de esta entidad, así como su compromiso con el desarrollo de políticas sociales inclusivas y con la atención a las personas con autismo y sus familias desde un enfoque comunitario, integrador y respetuoso con la diversidad.

Asimismo, ha recordado la reciente renovación de Murcia del sello ‘Ciudad Amiga de la Infancia', otorgado por UNICEF, y la puesta en marcha en 2025 del II Plan de Infancia del municipio, "un proyecto ambicioso y participativo del que Talentismo forma parte activa" con "aportaciones fundamentales para construir una ciudad más humana, más solidaria y más accesible, donde cada niño y cada niña pueda desarrollarse plenamente".

Por su parte, el presidente de la entidad, Javier Ruiz de la Torre, ha señalado que "esta gala tiene como objetivo reconocer el camino recorrido durante estas tres décadas, agradecer el respaldo constante de las instituciones y entidades colaboradoras y, sobre todo, poner en valor el talento, las capacidades y la aportación social de las personas con autismo".

El cartel oficial del 30 aniversario ha sido diseñado por el artista murciano SBAH en colaboración con usuarios de TALENTISMO, que también aparecen representados en la obra.

Para asistir a la gala es necesario realizar reserva de cubierto a través de la web https://talentismo.org/tienda/, con un precio de 66 euros para adultos y 36 euros para niños. La entrada para menores incluye, además del almuerzo, la merienda y distintas actividades infantiles como hinchables, talleres y juegos.

Tres décadas de compromiso social con las personas con autismo y sus familias

TALENTISMO, anteriormente conocida como Astrade, nació en 1996 como respuesta a la falta de recursos y apoyos para las personas con autismo y sus familias. Desde entonces ha atendido a cerca de 5.000 personas, cuenta actualmente con más de 1.400 personas socias y usuarias, y se ha convertido en la segunda asociación de autismo con mayor número de personas atendidas en España.

La entidad dispone de nueve sedes físicas en la Región de Murcia, entre ellas una en el municipio de Murcia, y desarrolla programas especializados en atención temprana, educación, empleo, vida adulta, ocio, formación familiar y defensa de derechos, con un equipo formado por más de 200 profesionales especializados que intervienen, además, en más de 190 centros educativos.