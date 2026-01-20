Huertanos y cineastas, entre las actualizaciones del callejero de Murcia: "Aceptar la distinción me compromete a entregarme más"

El callejero de Murcia se actualiza para rendir homenaje a algunas de las personas que han contribuido a construir el municipio que conocemos hoy en día: desde el fundador y actual presidente de la Federación de Peñas Huertanas hasta cineastas y deportistas nombrarán algunas de las vías murcianas tras la comisión de calles celebrada este martes, de la que forman parte todos los grupos políticos, los cronistas de la ciudad y la Academia Alfonso X 'El Sabio'.

La comisión aprobó 23 nuevas denominaciones para vías y espacios públicos en todo el municipio, así como una placa conmemorativa, aunque estos cambios que tendrán que ser ratificados en el primer Pleno ordinario del año para sumarse de forma oficial al callejero municipal.

Dar nombre a una de las vías de Murcia es un reconocimiento "absolutamente inesperado" para Juan García Serrano, presidente de la Federación de Peñas Huertanas. "Es una inmensa atención, fruto inequívoco de la bondad de tantas personas y colectivos", dijo a esta redacción quien fue fundador y primer presidente de la Federación en los años ochenta.

"Aceptar la distinción me compromete a intentar entregarme más a los demás y a hacer méritos para procurar no desmerecer", declaró quien también preside la peña huertana La Crilla, en Puente Tocinos, y ejerce como cronista de la pedanía murciana.

Referentes culturales

Un jardín de Era Alta rendirá homenaje al escultor Antonio Campillo, a propuesta de la Junta Municipal de la pedanía, con motivo del centenario del nacimiento de este artista que obtuvo el Premio Francisco Salzillo de Escultura y fue Académico fundador de la Real Academia de Bellas Artes Santa María de la Arrixaca.

También en materia artística, la escultora África Lozano Alonso, cuya obra se puede visitar en el Museo de la Ciudad gracias a una donación de parte de sus piezas, esculturas y bocetos, dará nombre a una vía murciana del entorno de la Plaza Mayor.

Y hará lo propio Mariano Bó Abellán, cineasta que filmó una procesión de los Salzillos de los años 20 del pasado siglo, las Fiestas de Primavera y el triunfo de la República, entre otros eventos destacados de la historia murciana.

Otros cambios

La llamada rotonda 'del Alias', en honor al restaurante que hay enfrente, se hará 'realidad' con la nueva denominación: Antonio Murcia Carrillero ‘El Alias', en homenaje al actual propietario del establecimiento ubicado en la glorieta.

El callejero también incluirá a Fernando Vidal Sánchez, quien fue presidente durante más de 20 años del Comité de Entrenadores de la Federación de Fútbol de la Región y dirigió durante 35 años la Escuela Regional de Técnicos. Además, Vidal fue distinguido con el premio al Mérito Deportivo de la Región de Murcia.

Y, a propuesta de la Junta Murcia-Este, Alfonso García Teruel dará nombre al barrio en el que se encuentra la Asociación de Laringectomizados de la Región San Blas, de la que es socio y presidente honorífico.

Pedanías

Una calle de Beniaján lucirá el nombre de Maribel Pelegrín, fundadora de una academia escolar y muy vinculada a asociaciones y cofradías, a petición de la Junta Municipal de la pedanía por su labor en la comunidad educativa, social y cultural. Otra petición de una Junta Municipal que se cumplirá próximamente es la relativa al Polígono Norte-El Esparragal.

Por su parte, Santa Cruz homenajea también a dos de sus vecinos: Auroro Paco Rosa, promotor de costumbres y tradiciones de la Huerta y miembro de la campana de auroros, nombrará a una calle, y Trinidad Rodríguez será el nuevo nombre del centro municipal de la pedanía, en homenaje a la labor de esta vecina como fundadora de los centros de mayores y de la mujer.

En Los Ramos un jardín se rebautizará para aludir al Comandante Francisco del Valle y, en La Arboleja, se cambiará la actual denominación carril Los Cerezos, situado junto a la carretera de La Ñora, por carril Torre de los Cerezos.

Churra también contará con siete nuevas denominaciones destinadas a calles, plazas, paseos y jardines recién creados o proyectados, como los jardines Escuadrón Zapadores Paracaidistas, La Tirolina y El Castellar, las calles Puerta de Murcia y Paso del Cristo del Consuelo y los paseos Ruta de la Seda y Dos Hermanas.

Asimismo, Guadalupe cuenta con tres nuevas denominaciones: la calle Teresa Hernández 'La Rizá', por su compromiso con la cultura y la visibilidad de la mujer y como promotora y organizadora de certámenes literarios en esta pedanía; la calle Cayetana Espinosa de Luna y el carril Jeromo 'El Llorón'.

Ubicaciones

En la reunión de la comisión de calles, presidida por el concejal de Pedanías y Vertebración Territorial, Marco Antonio Fernández, también se aprobaron las ubicaciones de dos denominaciones que ya fueron aprobadas anteriormente.

Es el caso del Ingeniero José García León, quien ahora tendrá una avenida que llevará su nombre en el vial de acceso a la autovía A7, a la altura del Centro Comercial La Noria en Guadalupe, por su contribución a la red de autovías del Estado y su papel en la construcción de las autovías Murcia-Alicante, Cartagena-Murcia y Murcia-Albacete.

Además, se ha aprobado la placa conmemorativa que se ubicará en la Plaza Mayor de Murcia para reconocer la labor de Javier Fuentes y Ponte en materia de protección del patrimonio en Murcia, así como por promover la creación de los Museos de Bellas Artes y de la Cofradía de Jesús, entre otras actuaciones destacadas.