El Cabezo sigue sin recinto ferial a pesar de las promesas del Ayuntamiento de Murcia, denuncia el PSOE

La pedanía murciana de Cabezo de Torres se prepara para celebrar el carnaval, aunque el proyecto para construir un recinto ferial permanente en la localidad aún no se ha puesto en marcha a pesar del compromiso que el PP adquirió el año pasado en una de las sesiones plenarias del Ayuntamiento, recuerda el PSOE en un comunicado.

Los socialistas llevaron una moción al Pleno local de junio que fue aprobada y derivó en el compromiso de crear una mesa de trabajo con los grupos políticos, asociaciones y colectivos de la pedanía para estudiar las posibles ubicaciones del futuro recinto ferial.

Sin embargo, “a día de hoy no se ha convocado dicha mesa ni se ha informado de ningún avance”, expresa la edil PSOE, Carmen Fructuoso, quien ha visitado el actual espacio que alberga los festejos de la localidad junto al portavoz del PSOE en la Junta Municipal, Paco Viudes.

Una "solución temporal"

La edil socialista asegura que el recinto ferial es una "infraestructura necesaria para dar respuesta a las necesidades de los colectivos y asociaciones de Cabezo de Torres". Por su parte, Viudes cuestiona que el PP haya prometido la construcción de un recinto ferial tanto en 2019 como en 2023, "sin que ninguna de esas promesas se haya materializado ni se haya respetado".

El portavoz socialista en Cabezo de Torres advierte, además, de que el espacio que se utiliza actualmente como recinto del carnaval y ferial es de titularidad privada, lo que obliga a realizar cada año inversiones provisionales "que no dejan ninguna mejora permanente para la pedanía", por lo que se trata solo de una "solución temporal".

Sin ejecutar

Desde el PSOE también lamentan otros proyectos sin ejecutar del equipo de Gobierno local. “Volverán a prometer un recinto ferial, un aula de estudio ya proyectada y con financiación, o nuevos vestuarios para el campo de fútbol”, afirma la edil socialista, pero "nada de esto se pondrá en marcha este mandato" y, "de cara a las próximas elecciones, volveremos a ver infografías y 'renders' (o recreaciones) con nuevas promesas que tampoco se ejecutarán", concluye la concejala.

De hecho, este lunes algunos vecinos de Ronda Sur se reunieron con concejales del Grupo Municipal Socialista para poner sobre la mesa sus peticiones: pabellón deportivo, un instituto, accesos dignos y mayor información sobre el proyecto de la futura estación soterrada de autobuses.

Aunque, en respuesta a los reclamos de los residentes de Ronda Sur, el equipo de Gobierno recordó las próximas mejoras en materia de movilidad contempladas en la zona, como la creación de dos nuevas rotondas que conectarán con la avenida General Ortín y con Miguel Ángel Blanco y mejores horarios y frecuencias de transporte público con el nuevo contrato que está en proceso de licitación.