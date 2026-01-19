Ronda Sur reclama un pabellón deportivo, un instituto y accesos dignos

Un pabellón deportivo y un instituto son las principales reclamaciones que los vecinos de Ronda Sur trasladaron al Grupo Municipal Socialista, aunque también aludieron a problemas de tráfico y accesos y a la incertidumbre que genera la futura estación de autobuses subterránea prevista junto a la nueva estación de tren.

El portavoz socialista en el Ayuntamiento, Ginés Ruiz, señaló que Ronda Sur es un barrio peculiar, porque está repartido entre tres Juntas Municipales, en el que "las reivindicaciones se repiten año tras año desde hace mucho", lamenta el PSOE en un comunicado.

Falta de equipamientos

Entre las principales reivindicaciones vecinales, destacan la falta de infraestructuras deportivas y educativas, como un pabellón deportivo y un instituto, pues el barrio que ha crecido mucho en población.

Al respecto, Ginés Ruiz recordó que el anterior equipo de Gobierno socialista dejó consignada una partida de 600.000 euros para el pabellón, un proyecto que quedó paralizado tras el cambio de gobierno municipal.

En materia educativa, el portavoz socialista indicó que las familias reclaman desde hace tiempo un instituto en el barrio para evitar desplazamientos diarios de estudiantes de la zona a otros puntos de Murcia.

Problemas de movilidad

La movilidad y los accesos fueron otro de los asuntos más comentados durante el encuentro, pues los vecinos llevan tiempo solicitando la apertura de las calles General Ortín y Miguel Ángel Blanco para aliviar los atascos diarios que se producen en horas punta y mejorar la conexión del barrio con el resto de la ciudad.

A estas reivindicaciones, se suma la inquietud por el impacto que tendrá la futura estación de autobuses subterránea. Los vecinos "expresaron sus dudas sobre el diseño de los accesos, el aumento del tráfico y las consecuencias que este proyecto pueda tener en la vida diaria del barrio, reclamando mayor información y participación en su planificación", aseguran desde el PSOE.

“Desde el Grupo Socialista vamos a llevar todas estas reivindicaciones al Pleno municipal para que se debatan y se adopten compromisos concretos”, aseguró el portavoz del grupo, y remarcó que “no se trata de peticiones extraordinarias, sino de necesidades básicas para un barrio que quiere estar integrado en la ciudad y lleva años esperando soluciones”.

El encuentro con los vecinos de Ronda Sur “se enmarca en las visitas continuas que venimos realizando para escuchar a la gente y conocer la situación real de sus barrios y pedanías”, explicó el portavoz socialista en el Ayuntamiento, Ginés Ruiz, quien acudió al barrio murciano en compañía de la edil Carmen Fructuoso.